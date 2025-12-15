Fuerzas Militares refuerzan presencia en zonas críticas ante paro armado del ELN: estas son

Ante el paro armado anunciado por el ELN, las Fuerzas Militares activaron un despliegue inmediato de tropas en las regiones con mayor nivel de riesgo, como parte de una estrategia preventiva para proteger a la población civil, la infraestructura crítica y los ejes de movilidad del país. Así lo confirmó el general Juan Carlos Correa, subjefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares, al señalar que desde el primer momento se activaron alertas y análisis estratégicos sobre el comportamiento de este grupo armado.

“Desde que el ELN anunció el paro se hizo un despliegue de tropas en las áreas más críticas. Estudiamos sus intenciones, sabemos que es a nivel nacional, pero tienen áreas específicas y por eso desplegamos en ellas”, explicó el general Correa, al detallar que la respuesta militar se basa en inteligencia y en la identificación de los puntos donde históricamente el ELN ejerce mayor presión.

De acuerdo con el alto oficial, las zonas con alertas reforzadas incluyen el Chocó, Norte de Santander, Cauca, el Catatumbo y Arauca, territorios donde el grupo armado mantiene presencia activa y capacidad de afectar la movilidad y la seguridad. “El despliegue es en áreas críticas como el Chocó, Norte de Santander, Cauca, lógicamente toda la parte del Catatumbo y la parte de Arauca. Ahí hay unas alertas mayores, pero estamos listos en todo el territorio nacional”, sostuvo.

Combates entre el Clan del Golfo y Ejército Séptima División del Ejército

El general Correa también se refirió a las amenazas del ELN contra ciudades capitales, incluidas las principales urbes del país como Bogotá. Aunque aclaró que no existe información de inteligencia puntual sobre un ataque específico, advirtió que el riesgo no puede subestimarse. “Una información de inteligencia puntual no se tiene; sin embargo, ante esa amenaza que es creíble, porque hemos visto que ellos tienen la capacidad”, afirmó.



En ese sentido, recordó que el ELN ha demostrado capacidad logística y operativa para ejecutar acciones violentas lejos de sus zonas tradicionales. “Hemos visto que ellos tienen la capacidad de llegar con munición en Cali a hacer un acto terrorista; pueden llegar a una capital”, dijo el general, al explicar que esta posibilidad obligó a reforzar la seguridad también en los principales centros urbanos del país.

Como respuesta, las Fuerzas Militares activaron un despliegue coordinado con la Policía Nacional, los entes de control y toda la fuerza pública en las ciudades, con el fin de anticipar cualquier eventualidad y reaccionar de manera inmediata. “Nosotros desplegamos con nuestra Policía Nacional y todos los entes de control y toda la fuerza pública aquí, a nivel central, en las ciudades”, señaló Correa.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que informe cualquier situación sospechosa y destacaron que la estrategia combina presencia militar, coordinación interinstitucional e inteligencia, en un contexto marcado por el paro armado y el aumento de la tensión en varias regiones del país.