Acusado de haber envenenado a treinta pacientes entre 2008 y 2017, de los cuales doce murieron, Fréderic Péchier tomó este lunes la palabra en el último día del juicio iniciado hace tres meses contra él, en el que reiteró su inocencia y clamó: "No soy un envenenador".

"Hace ocho años que lucho contra los que me acusan de ser un envenenador (...) Hice un juramento en 1999 y siempre lo he respetado, el juramento hipocrático", aseguró el facultativo, para quien la Fiscalía pidió una pena de cadena perpetua con 22 años de cumplimiento mínimo.

Tras escuchar al acusado y los argumentos de sus abogados, que destacaron la ausencia formal de pruebas directas sobre la culpabilidad de su cliente y pidieron la absolución al jurado mixto, formado por seis miembros populares y tres magistrados profesionales, que dará su veredicto cuando lleguen a un acuerdo a lo largo de la semana.

En esta ciudad otra universidad ofrecerá la carrera de medicina Foto: Meta IA, referencia

La defensa reconoció que hubo envenenamientos en las dos clínicas del este del país en las que trabajó Péchier en aquellos años, pero incidió en que tras años de investigación no se ha encontrado ninguna prueba directa de su participación en los mismos.



Los abogados de la defensa aseguraron que los investigadores se limitaron a buscar la culpabilidad de su cliente, sin buscar si el causante de las muertes pudo ser otra persona.

Un relato que contrasta con los argumentos presentados el pasado viernes por la acusación, que consideraron probado que Péchier es "un asesino en serie", el único que pudo cometer esos actos y cuyo móvil era desgastar psicológicamente a médicos con los que estaba en conflicto.

Para ello, inyectaba a los enfermos potasio y otros productos que les provocaban paros cardíacos.