En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Habla médico señalado de matar a 12 personas tras presuntamente envenenarlas

Habla médico señalado de matar a 12 personas tras presuntamente envenenarlas

Personas señalan que el hombre es "un asesino en serie", el único que pudo cometer esos actos y cuyo móvil era desgastar psicológicamente a médicos con los que estaba en conflicto.

Juzgarán a médico acusado de asesinar a más de 15 pacientes en cuidados paliativos
Juzgarán a médico acusado de asesinar a más de 15 pacientes en cuidados paliativos
Foto: ImageFx
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad