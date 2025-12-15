Ricardo Roa insistió, en interrogatorio de la Fiscalía, que compra de apartamento fue legal

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, asistió de manera virtual a atender el interrogatorio citado por la Fiscalía que investiga presuntas irregularidades alrededor de la compra de un apartamento de lujo en Bogotá.

La jornada se desarrolló en dos momentos de este lunes: 9:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y según su abogado, Juan David León, Roa respondió a todas y cada una de las preguntas del ente acusador pero además, presentó nuevas pruebas con las que busca insistir en su defensa.

En esa línea, Roa y su defensa reiteraron que están dispuestos a atender cualquier nuevo requerimiento que se haga por este motivo.

Ahora la Fiscalía debe evaluar esta información y determinar el paso a seguir en el proceso en el que, cabe recordar, está bajo la lupa una operación que habría hecho Roa a través de una empresa vinculada al empresario del sector hidrocarburos Serafino Iácono.



Ricardo Roa en medio de una rueda de prensa en agosto de 2024. Foto: Presidencia.

Uno de los fines de este interrogatorio es aclarar si la transacción fue privada y legítima, o si podría estar relacionada con compromisos o beneficios asociados a futuros contratos de la petrolera estatal, pues según los registros, Roa pagó $1.800 millones pese a que el avalúo alcanzaba los $4.000 millones.

Por este caso, la Procuraduría también tiene abierta una indagación preliminar por un posible conflicto de intereses, al considerar que las actuaciones de Roa al frente de Ecopetrol podrían haber beneficiado a compañías con vínculos previos con Iácono.