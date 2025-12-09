Se complica continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol, tras citación a interrogatorio

La situación del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se ha complicado en las últimas dos semanas, primero por la sanción que le impuso el Consejo Nacional Electoral por las irregularidades en la financiación de la campaña Petro presidente 2022 y más recientemente, por el llamado a interrogatorio que le hizo la Fiscalía, por las presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

Roa fue citado este miércoles 10 de diciembre por un fiscal de la unidad anticorrupción, para que explique en calidad de indiciado, las dudas sobre la posibilidad de que la compra del apartamento 901 ubicado en el exclusivo sector del Museo del Chicó, se haya hecho por debajo del valor comercial del predio.

Además, lo que busca la Fiscalía es establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario italiano Serafino Iácono, se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.

La línea de tiempo que investiga la Fiscalía es la siguiente: la transacción del apartamento 901 fue realizada en diciembre de 2022, Ricardo Roa fue nombrado presidente de Ecopetrol por parte del presidente Gustavo Petro en abril de 2023.



De acuerdo con las investigaciones periodísticas, Ricardo Roa compró el apartamento 901 en un edificio en el sector del Museo del Chicó en Bogotá por 1.800 millones de pesos, un valor que estaría por debajo del precio del mercado teniendo en cuenta el tamaño y la ubicación del predio.

En las últimas horas, el empresario Serafio Iácono emitió un comunicado en el que niega cualquier irregularidad vinculada con contratación con el sector petrolero en Colombia, asegura que el bloque Sinú 9 fue adquirido en 2017 por empresas vinculadas a NG Energy, negando la posibilidad de que esa adjudicación estuviera relacionada con el apartamento 901, cuya venta defiende, asegurando que “fue un negocio enmarcado en la ley” y afirma que le ha entregado toda la información a las autoridades competentes.

La Fiscalía actualmente adelanta dos investigaciones relacionadas con Ricardo Roa: una por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente y otra por las posibles irregularidades en contratos relacionados con Ecopetrol.

Aunque se presume la inocencia de Ricardo Roa, con el aumento de los líos legales en su contra, crecen las voces que consideran que su salida de la presidencia de Ecopetrol es necesaria para evitar que su situación siga afectando a la principal empresa del país.