Evite fraudes con su prima de Navidad: consejos para proteger su dinero

Con la llegada de la prima de fin de año, los delincuentes digitales han intensificado sus tácticas para captar víctimas. Según el Estudio de Fraude en Colombia 2025 de DataCrédito Experian, el 97,7 % de los ciudadanos percibe que estos delitos ocurren con frecuencia y el 36,6 % asegura haber sido víctima en el último año. El aumento de las transacciones digitales y la liquidez de la temporada convierten a los trabajadores en blancos estratégicos para el phishing y los hackeos.

Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, advirtió que la educación digital es la principal barrera de defensa. "La prima de fin de año puede convertirse en un blanco atractivo para los estafadores si no se toman precauciones. Hoy más que nunca, el monitoreo del historial crediticio es clave para prevenir el fraude", explicó el directivo.

La problemática trasciende la pérdida económica. El informe detalla que, si bien el 42 % de los afectados sufre un golpe directo a su bolsillo, las consecuencias también incluyen cuadros de estrés, ansiedad y deterioro de relaciones personales. La vulnerabilidad aumenta debido a que muchos usuarios confían en plataformas sin verificar su autenticidad o comparten datos sensibles en portales de dudosa procedencia.

Ojo le desocupan la cuenta: consejos para que no le 'tumben' la prima Foto: Image FX

Para mitigar estos riesgos, los expertos recomiendan tres acciones inmediatas: verificar que los sitios de compra inicien con "https://", activar la autenticación de dos pasos en todas las aplicaciones financieras y desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos que lleguen a través de mensajes de texto o correos electrónicos.



Cómo reaccionar ante una suplantación digital

La prevención del fraude comienza con el conocimiento. Revisar el historial crediticio, proteger la información personal y adoptar hábitos seguros son prácticas esenciales para reducir riesgos.



Una de las herramientas fundamentales es el control preventivo. Por ejemplo, a través de portales como Midatacredito.com, los ciudadanos pueden activar alertas para recibir notificaciones en tiempo real sobre cualquier cambio en su historial crediticio. Esto permite detectar si un tercero está intentando solicitar créditos a su nombre antes de que el daño sea mayor.

Sandberg concluyó que proteger la información financiera no es opcional en esta época: "Cada acción preventiva ayuda a garantizar que la prima se destine al bienestar y la seguridad, que es lo que realmente importa".