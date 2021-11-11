En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Primera dama de Uribia
Ataque en RCN
Aeropuerto El Dorado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Prima navideña

Prima navideña

Salario mensual x días trabajados del semestre ÷ 360: así se calcula la prima para salario ordinario.
Economía

¿Cuándo se debe pagar la prima de diciembre de 2026? Así puede calcularla

Salario mensual x días trabajados del semestre ÷ 360: así se calcula la prima para salario ordinario.
Economía

A estos pensionados no se les pagaría prima en diciembre: ley confirma la decisión

Quemados pólvora
Bogotá

Un total de 16 lesionados con pólvora dejaron las celebraciones de Navidad en Bogotá

Mal manejo de la prima.jpg
Finanzas personales

Evite fraudes con su prima de Navidad: consejos para proteger su dinero

Pago de la prima de fin de año.
Antioquia

No de papaya: estas son las recomendaciones de la Policía para cuidar la plata de la prima

Dinero efectivo colombiano
Finanzas personales

Cinco errores financieros al usar la prima de diciembre

Pago de la prima de fin de año.
Economía

¿Se debe pagar el auxilio de transporte en la prima? No hacerlo daría multa de más de 7.000 millones

Pago de la prima de fin de año.
Economía

¿Qué hacer si no le pagan la prima a tiempo? Esto dice la ley

¿Qué comprar en diciembre?
Cotidiano

¿En qué gastar la prima de Navidad? Las prendas que son cruciales en el armario

Cuánto dinero necesita una familia para no ser pobre en Colombia: Dane lo revela
Finanzas personales

¿Quiénes NO recibirán el pago de la prima de diciembre?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad