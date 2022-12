Llegó la hora de la prima: este 20 de diciembre vence el plazo para pagarla

Aunque el plazo para el pago de la prima de servicios vence este martes, 20 de diciembre, la mayoría de trabajadores formales recibirán el dinero esta semana junto al pago de la quincena.

Unos 10 millones de trabajadores tienen derecho a este pago equivalente a la mitad de un salario, lo que quiere decir que incluso debe pagarse para el caso de las trabajadoras domésticas en proporción a los días trabajados y a su salario.

Publicidad

"Aunque ustedes no lo crean para el pequeño empresario todos los empleados son amigos, son conocidos, luchamos por pagarles a tiempo todo, pero obviamente si la cosa no va bien empezamos a pasar trabajos. Pero yo creería que nos podemos ir todos para mañana el 15 para que la gente pueda tener todos los regalitos a tiempo para el 24 y que no tengan que salir a correr a comprarle todo a Fenalco de carrera", dijo el vicepresidente de Acopi, Antonio Osorio.

Consejos para no malgastar la prima

La prima es un ingreso extraordinario y la principal recomendación es no gastarla con mucha prudencia y en especial para cuidar de nuestras finanzas, salud y bienes. Por ejemplo, la casa o el carro.

"Las primas deben estar orientadas hacia el pago primero, ojalá, de deudas. Que importante que las primas nos ayuden a estabilizar nuestra situación financiera y en cualquier caso evitar que la prima se convierta en dinero de bolsillo y no nos dimos cuenta a qué hora se desapareció", dijo el experto en finanzas personales Alejandro Useche.

Publicidad

Otra alternativa es guardar un 'colchón' para gastos de enero como útiles escolares entre otros.

Useche también recomienda aprovechar la prima para invertir en nuestra propia salud, adelantar tratamientos pendientes, exámenes, medicamentos y tratamiento odontológico.

Publicidad

"Importante que la prima nos ayude a ponernos al día con el cuidado de nuestros activos como hacer arreglos locativos, hacerle arreglos preventivos al carro o la moto, de manera que se convierta en un apoyo para nuestras finanzas y no en dinero de bolsillo", concluyó Useche.

Puede ver: