Habla familia de Valeria López, menor que murió en accidente de bus del Liceo Antioqueño

Este fin de semana el país vivió una profunda tragedia tras el accidente de un bus que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, quienes se habían graduado pocos días antes de grado 11. El vehículo cayó a un abismo, dejando un saldo de 17 personas fallecidas.

El fatal hecho se registró en la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, en la ruta Tolú–Medellín. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentran 16 estudiantes, con edades entre los 16 y 18 años, y el conductor del bus, identificado como Johnatan Alexander Taborda.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los jóvenes regresaban de un viaje a Tolú y Coveñas, organizado como una celebración por la culminación de su etapa escolar.

Las primeras hipótesis apuntaban a que el accidente pudo haber sido causado por un microsueño del conductor o una posible distracción, teniendo en cuenta que el siniestro ocurrió en horas de la madrugada. Sin embargo, nuevas versiones han puesto en duda esta hipótesis y señalan posibles fallas mecánicas en el vehículo.



En entrevista con Noticias Caracol, Óscar Gutiérrez, abuelo de Valeria López —una de las estudiantes fallecidas, quien soñaba con ser odontóloga—, aseguró que la tragedia pudo haberse evitado.

“El bus venía varado. La niña llamó a la mamá y le dijo que venían inconformes, que cada 15 o 20 minutos tenían que parar. Pidieron otro transporte y se los negaron, pidieron cambio de bus”, relató.

"Muy difícil Es un dolor muy grande. Estaba feliz por haberse graduado. Los sueños de ella era ser odontóloga

Cabe recordar que, en diálogo con Blu Radio, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, expresó su solidaridad con las familias afectadas y aclaró que la excursión no fue organizada ni avalada por la institución educativa. Según explicó, el viaje fue gestionado por los propios estudiantes y padres de familia, quienes contrataron los servicios de un operador privado de excursiones.

Lista de fallecidos en el accidente del Liceo Antioqueño

Según la Alcaldía de Bello, las personas que perdieron la vida en el siniestro fueron identificadas como:



Carlos Cardona

Daniel Arismendy Fernández

José Manuel Orrego Palacio

Juan Andrés Hincapié

Laura Salazar

María Camila Pérez Sánchez

María Fernanda Londoño Jiménez

Mariana Galvis Arias

Mariana Upegui Escobar

Mateo Castaño López

Mathías Berrío Cardona

Paulina Anduquia Builes

Sara Escobar Mera

Susana Arango Mejía

Valeria López

Yeraldin Yepes

Johnatan Alexander Taborda (conductor)