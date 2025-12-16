En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Veronica Alcocer
Paloma Valencia
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Habla familia de Valeria López, menor que murió en accidente de bus del Liceo Antioqueño

Habla familia de Valeria López, menor que murió en accidente de bus del Liceo Antioqueño

Las primeras hipótesis del accidente del bus del Liceo Antioqueño apuntaban que pudo haber sido causado por un microsueño del conductor o una posible distracción, teniendo en cuenta que el siniestro ocurrió en horas de la madrugada.

Habla abuelo de Valeria López, menor que murió en accidente de bus del Liceo Antioqueño
Habla abuelo de Valeria López, menor que murió en accidente de bus del Liceo Antioqueño
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad