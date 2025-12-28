En vivo
Sigue invasión de 300 familias en predio para pista de patinaje en Anorí: ¿qué pasará con recursos?

Sigue invasión de 300 familias en predio para pista de patinaje en Anorí: ¿qué pasará con recursos?

El alcalde de la localidad pedirá a la Gobernación que siga garantizando las disponibilidad de los recursos. No se descata que tras esto estén las disidencias de las Farc, dicen autoridades.

