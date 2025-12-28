Sigue invasión de 300 familias en predio para pista de patinaje en Anorí: ¿qué pasará con recursos?

Las preocupaciones en el municipio de Anorí no solo pasan por el complejo panorama de seguridad que viven hace varios meses y que ha generado homicidios, desplazamientos y confinamientos. La misma problemática ahora también está afectando la inversión social.

Así lo denunció el alcalde de esta localidad, Gustavo Silva, quien expresó su inquietud por la invasión que persiste de unas 300 familias de un predio en el sector Las Lomas, cerca a la Plaza de Ferias, donde está planeado construirse una pista de patinaje.

Para esta obra la Gobernación de Antioquia ya tiene destinados 6.200 millones de pesos, que podrían perderse en caso de no ser ejecutados ante la negativa de estas personas provenientes del sector Anorí Dos Bocas para retirarse del lugar, reconociéndose como víctimas de desplazamiento forzado.

El mandatario aseguró que tienen conocimiento sobre muchas personas que no requieren de un terreno y en muchos casos ni siquiera son del municipio.



"Nosotros que somos de acá del pueblo sabemos la realidad. Cuando hablo de realidad es que hay personas que tienen su casa, hay personas que tienen sus fincas, hay personas que habitan aquí en el pueblo, hay personas que no son ni del municipio, personas que no tienen esa condición de desplazados", indicó.

De igual manera, Silva comentó la preocupación latente sobre la disponibilidad de recursos para la obra que, según reveló, solicitarán a la administración departamental que puedan continuar asegurando.

"Hemos pedido a la Gobernación que nos sostenga los recursos hasta el otro año, a ver si logramos llegar a algún acuerdo. En caso, el gobernador ya determinará si más adelante, al no lograr nada, ya tomen otra decisión con ese dinero, pero esperamos que la Gobernación nos lo está respetando en este momento", aseguró.

Hay que recordar que sobre el terreno en disputa ya a inicios de octubre la Secretaría de Seguridad de Antioquia había ofrecido una recompensa de 1.000 millones de pesos para identificar a los promotores de esta acción ilegal, sobre la que no se descartó que estuvieran detrás las disidencias de las Farc.

