Conflicto en el Catatumbo deja cerca de 250 personas desplazadas en las últimas 24 horas

Conflicto en el Catatumbo deja cerca de 250 personas desplazadas en las últimas 24 horas

Familias provenientes de Tibú y El Tarra han llegado a Cúcuta y Ocaña tras nuevos enfrentamientos armados; organizaciones humanitarias advierten riesgo de desplazamiento y confinamiento para más de 6.000 personas, según el más reciente informe del Consejo Noruego para Refugiados.

