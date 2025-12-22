En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cúcuta recibe a desplazados del Catatumbo tras nuevos enfrentamientos armados

Cúcuta recibe a desplazados del Catatumbo tras nuevos enfrentamientos armados

Once familias dejaron todo atrás tras una semana de confinamiento en Tibú por la confrontación entre el ELN y las disidencias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad