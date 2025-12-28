Recuperan en vías de Santander volqueta robada en Medellín

Un nuevo golpe contra el hurto de automotores dio la Policía Nacional en las vías de Santander, al capturar en flagrancia a dos hombres y recuperar una volqueta que había sido robada en Medellín. El operativo se desarrolló en el kilómetro 24 de la vía Bucaramanga hacia Pamplona, en el sector de La Corcova, jurisdicción del municipio de Tona.

La acción policial fue adelantada por uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte de Santander, quienes realizaban labores de control vial cuando le hicieron señal de pare a una volqueta de placas WFZ-508, modelo 2014. El vehículo era conducido por un hombre de 42 años, quien viajaba en compañía de otro sujeto de 55 años.

Durante la verificación de documentos y antecedentes, los uniformados notaron una actitud sospechosa y nerviosa en ambos ocupantes.

Ante las inconsistencias, las autoridades establecieron contacto con el propietario registrado del automotor, quien confirmó que la volqueta había sido hurtada recientemente en la ciudad de Medellín. De inmediato, los dos ocupantes fueron capturados por el delito de receptación y el vehículo quedó bajo custodia de las autoridades.



Los capturados y el automotor recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Bucaramanga, donde se adelantarán las audiencias correspondientes para definir su situación judicial.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó el resultado del operativo y aseguró que este procedimiento envía un mensaje contundente a las bandas delincuenciales.

Publicidad

“No permitiremos que nuestras vías sean utilizadas para el tránsito de elementos ilegales. Seguiremos garantizando la seguridad de los transportadores y de todos los colombianos, especialmente en esta temporada de fin de año”, señaló.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea 123 o de la línea contra el crimen 314 358 7212.