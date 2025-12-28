En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Recuperan en vías de Santander volqueta robada en Medellín

Recuperan en vías de Santander volqueta robada en Medellín

El operativo se registró en el sector La Corcova, municipio de Tona, durante labores de control vial. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad