Más de 48.000 robos este año: gremio de seguridad privada alerta por vacaciones

La inseguridad en Colombia mantiene cifras críticas al cierre de 2025. Según el reporte más reciente de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se registraron más de 23.800 hurtos a residencias y 23.700 a establecimientos comerciales. Ante este panorama, la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) lanzó un llamado urgente a los ciudadanos para extremar las medidas de prevención durante la temporada de fin de año.

Las festividades se han convertido en el escenario predilecto para la delincuencia, que aprovecha el abandono temporal de hogares por viajes y el aumento del flujo de efectivo en zonas comerciales y entidades financieras. De hecho, el informe detalla que este año ya se contabilizan 50 robos a bancos en el territorio nacional, lo que obliga a reforzar la vigilancia en puntos estratégicos.

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, enfatizó en la necesidad de integrar herramientas tecnológicas para mitigar el riesgo: “Sin duda, en estos tiempos es clave tomar conciencia y reforzar las medidas de seguridad con alarmas, cámaras y drones. La seguridad debe hacerse presente en esta época navideña”.

Para evitar ser víctima de los delincuentes, el gremio recomienda no dejar las viviendas solas sin previa coordinación con familiares de confianza o empresas de monitoreo. Además de reforzar físicamente puertas, ventanas y cerraduras, se aconseja el uso de cámaras conectadas a aplicaciones móviles que permitan una reacción inmediata ante cualquier actividad sospechosa.



En el sector comercial e industrial, la recomendación apunta a la contratación de servicios ocasionales de vigilancia especializada para cubrir el aumento de demanda en bancos y aeropuertos, donde la prevención y la corresponsabilidad ciudadana son la única barrera efectiva contra la inseguridad en Navidad.