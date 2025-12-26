En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Más de 48.000 robos este año: gremio de seguridad privada alerta por vacaciones

Más de 48.000 robos este año: gremio de seguridad privada alerta por vacaciones

El incremento de hurtos a viviendas y comercios durante diciembre pone en alerta a las autoridades y empresas de vigilancia en todo el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad