Dian ha incautado en 2025 contrabando en Medellín avaluado en cerca de $70.000 millones

Aunque ya pasó un pico importante por la Navidad, miles de paisas se están preparan para las tradicionales reuniones del 31 de diciembre y con ellas todavía la comprar de algunos regalos que hoy son apetecidos en diferentes partes de Medellín o, incluso, en la web donde también piden todo tipo de elementos al exterior.

Por esto es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional han intensificado los operativos en las últimas horas. Una de las recomendaciones que más hacen las autoridades competentes es estar atentos a todo lo que se pida a países como China y Turquía, lugares desde donde llega la mayoría del contrabando a la capital de Antioquia y que en época decembrina se convierte en la vitrina perfecta para que las personas estafadas.

El director seccional de la Dian Medellín, Juan Carlos Díaz, aseguró que durante todo el año se han hecho decenas de operativos en donde se han encontrado todo tipo de elementos y que han dejado millonarias incautaciones.

"Tenemos aproximadamente 1.500 acciones de aprehensión y por un valor de 68.000 millones de pesos. Aquí lo que más tenemos es tecnología, textiles, calzado", indicó.



Hay que mencionar que dentro de los procedimientos realizados este año por la Dian en el departamento de Antioquia, está un cargamento de más de 10 millones de medias que iban a entrar de manera irregular al comercio de Medellín, pero que fueron incautadas luego de las labores de prevención en diferentes puntos de la región.

Por último, hay que recordar que la Dian continuará realizado este tipo de intervenciones en diferentes puntos de comercio de la capital de Antioquia para evitar que el contrabando siga expandiéndose y por ello el último operativo que dejó más de 400 millones de pesos en mercancía incautada.

