Ejército destruyó laboratorio del Clan del Golfo que producía una tonelada de cocaína en El Peñol

Un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo propinaron en el Oriente de Antioquia las autoridades tras la destrucción de un gigantesco laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, cuyos productos posteriormente eran comercializados en varios municipios de esta subregión.

El complejo ubicado por el Ejército y la Policía Nacional en la vereda Despensas del municipio de El Peñol estaría al servicio de la subestructura Pacificadores de Samaná y tendría capacidad para producir hasta una tonelada del estupefaciente cada mes.

#ContundenciaOperacional | Un laboratorio perteneciente al grupo armado organizado Clan del Golfo que producía cerca de una tonelada de cocaína al mes, fue desmantelado por tropas de nuestro @COL_EJERCITO en coordinación con la @PoliciaColombia en la vereda Despensas, El Peñol,… pic.twitter.com/bNlJ7hrum8 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) December 12, 2025

Según reportó el coronel Jorge Alberto Acosta, comandante del Grupo Mediano de Caballería N.º4 Juan del Corral, en el lugar se encontraron cinco estructuras artesanales construidas en plástico junto con cuatro sistemas eléctricos que alimentaban la operación, así como 327 kilos de clorhidrato de cocaína en estado sólido, 619 galones en suspensión y grandes cantidades de otros insumos químicos necesarios para estas actividades ilícitas.

"Gracias a la ejecución de esta operación, se permitió la interrupción de la producción aproximada de mil kilogramos mensuales de clorhidrato de cocaína, impactando de esta manera directa las capacidades logísticas financieras del Clan del Golfo", indicó Acosta.



Según el Ejército, el material destruido y la infraestructura desmantelada generaron una afectación económica estimada en más de 2.000 millones de pesos al grupo armado, debilitando al microtráfico como una de sus principales fuentes de financiación en la región.