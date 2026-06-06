Cinematográfica fuga de alias 'Tito', cabecilla de Comuneros del Sur, en Pasto

Como Luis Alberto Rodríguez, alias 'Tito', fue identificado un cabecilla del frente Comuneros del Sur que fue rescatado por desconocidos cuando el interno se encontraba recibiendo atención médica en una clínica de la ciudad de Pasto.

Según se conoció, alias 'Tito', quien se encontraba recluido en la cárcel judicial de Pasto, fue trasladado pasadas las cinco de la tarde del viernes 5 de junio hasta la clínica Fátima, localizada en pleno centro de Pasto, hasta donde llegaron dos hombres y, luego de desarmar al personal de vigilancia, emprendieron la huida con el cabecilla guerrillero.

Posibles circunstancias de la fuga

Según versiones preliminares que están en poder de los organismos de seguridad del Estado, alias 'Tito' fingió un fuerte dolor y fue trasladado a la clínica Fátima, después de las 5:00 p. m., fuera del horario habitual de atención de Sanidad.

El traslado del interno fue autorizado y se hizo con la custodia de solo tres guardias del INPEC. Al llegar al lugar, un hombre que simulaba estar esperando a un familiar, luego de avistar al personal del INPEC, encañonó a los custodios, les despojó de sus armas y facilitó la huida de alias 'Tito', sin que en el hecho se haya registrado intercambio de disparos y sin mayor resistencia.



Alias 'Tito', cabecilla de Comuneros del Sur. Foto: Inpec

Investigadores del CTI y la DIJIN de la Policía Nacional investigan si en la operación de fuga podría haber contado con complicidades internas.

Las autoridades dicen que esta fuga representa un alto riesgo para la seguridad regional, dada la peligrosidad del sujeto y su historial delictivo.

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Antecedentes del fugado y delitos asociados

Alias Tito es señalado como responsable de múltiples delitos de alta gravedad, incluyendo homicidios, secuestros, torturas y masacres en la región de Nariño. Según información judicial, se trata de un integrante de alto rango en la estructura armada ilegal, quien incluso había sido designado en algún momento como gestor de paz por parte del Gobierno, aunque enfrentaba investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos.

Voceros de inteligencia de la Policía que pidieron el anonimato dijeron que Luis Alberto Villota Rodríguez, alias 'Tito', es un integrante de alto rango de la estructura armada ilegal, con un historial que incluye homicidios, secuestros, torturas y masacres en el departamento de Nariño.

En sus anotaciones judicial, a alias 'Tito' se investiga su participación, al parecer, en la masacre ocurrida el 28 de diciembre de 2023 en el corregimiento de Tabiles, municipio de Linares (Nariño). En ese hecho, hombres armados sacaron de una vivienda a varias personas; cuatro de ellas fueron secuestradas y posteriormente ejecutadas. Las víctimas identificadas fueron:

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Estas personas fueron identificadas como Martha Yolanda Benavidez Segura, Orgey Bayardo Melo Andrade, Jhojan Rodríguez (adolescente de 17 años). Una cuarta persona, cuya identidad no fue plenamente confirmada en los reportes iniciales.

Además, se le atribuye responsabilidad en el asesinato de Jenith Andrea Rodríguez Melo, líder juvenil del corregimiento de Madrigal, en el municipio de Policarpa (Nariño), ocurrido en octubre de 2023. La joven fue víctima de secuestro, abuso, tortura y homicidio.