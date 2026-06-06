Capturaron en Medellín a 'Mono Milicio', señalado explosivista de disidencias de las Farc

Durante un operativo en las últimas horas en Medellín, las autoridades capturaron a alias ‘Mono Milicio’, presunto cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, quien al parecer se desempeñó como explosivista en esta estructura criminal que opera bajo las órdenes de alias Calarcá.

El hombre fue sorprendido por uniformados de la Dijín y la Fiscalía cuando se movilizaba en un camión.

Así lo confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que el detenido sería uno de los responsables del asesinato del sargento del Ejército Esneider Alejandro Pineda Solarte, ocurrido en agosto de 2025 en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

De igual manera, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó la acción como un duro golpe para el grupo con algunas células urbanas en el Valle de Aburrá, pero con fuerte injerencia en el Norte y Nordeste de Antioquia.



Disidencias de las FARC. Foto: imagen de archivo, EFE.

"Su captura representa un golpe directo al corazón de esta estructura criminal y una advertencia para quienes creen que pueden seguir aterrorizando a nuestras comunidades. Aquí no les vamos a entregar el territorio a los violentos, los perseguimos hasta que sean capturados y uno a uno van a seguir cayendo", dijo Villa.

Sobre el caso del sargento Pineda Solarte, oriundo de Santander de Quilichao, Cauca, hay que recordar que murió durante una acción armada atribuida a integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc en el municipio de San Andrés de Cuerquia. En el mismo hecho, dos militares más resultaron heridos.

Publicidad

De acuerdo con la información oficial, los uniformados del Batallón de Infantería N.° 10 de la Cuarta Brigada realizaban labores para retirar un cilindro cargado con explosivos que había sido instalado sobre la vía que comunica a esa localidad con el corregimiento Valle de Toledo, en la ruta hacia Ituango.

Mientras adelantaban la maniobra, la tropa fue hostigada por integrantes del grupo armado ilegal en la vereda Aguacatala, ubicada a unos 40 minutos del casco urbano. El artefacto explosivo se encontraba en el sector conocido como El Hoyo, donde se registró el enfrentamiento.

Las autoridades señalaron que el frente 36, comandado en la zona por alias Chejo, ha sido responsable de múltiples acciones violentas contra la Fuerza Pública. Esta estructura también fue señalada por el asesinato de 13 policías en Amalfi, hecho por el cual existen millonarias recompensas para lograr la captura de varios de sus principales cabecillas.