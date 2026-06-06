En fuego amigo murieron dos policías que verificaban un vehículo hurtado en el occidente de Medellín

Un fatal desenlace para dos integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tuvo la atención de una situación de orden público en las últimas horas en el occidente de Medellín.

Los hechos ocurrieron en la carrera 80A con calle 41 en el barrio Laureles donde sobre las 10:30 p.m. de este viernes 5 de junio habitantes reportaron un fuerte cruce de disparos sin pensar que se trataba de un incidente entre los mismos integrantes de la fuerza pública.

La situación se derivó del seguimiento que la subintendente Yuli Milena Giraldo y el patrullero John Alexander Zapata estaban realizando de una camioneta que había sido reportada como hurtada con el objetivo de verificar la situación, recuperarla y poder capturar a los responsables del delito.

Tras su llegada a la zona vestidos de civil, un intendente jefe adscrito al Grupo de Protección a Personas de la misma unidad, pero que se encontraba de descanso y estaba al interior de la camioneta, los habría confundido a Giraldo y a Zapata con ladrones, por lo que accionó contra ellos el arma de fuego de su propiedad.



Ambos uniformados, pertenecientes al grupo de Automotores de la Sijin, fueron trasladados a un centro asistencial donde posteriormente fallecieron por la gravedad de las heridas.

El reporte oficial indica que en el lugar de la situación fueron capturadas otras dos personas que estaban al interior de la camioneta: un comerciante, que sería un protegido del uniformado, y uno de sus amigos.

A estos tres hombres les incautaron el mismo número de pistolas calibre 9 milímetros y cuatro celulares que ahora son materia de investigación.