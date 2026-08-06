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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 41 años de cárcel a hombre que asesinó a mujer en barrio Mutis de Bucaramanga

Condenan a 41 años de cárcel a hombre que asesinó a mujer en barrio Mutis de Bucaramanga

Entre los elementos de prueba se incluyeron análisis genéticos, el seguimiento de cámaras de seguridad y entrevistas realizadas durante la investigación.

Cárcel. Foto referencia AFP.jpg
Blu Radio. Cárcel //Foto: referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Un juez de conocimiento condenó a 41 años y seis meses de prisión a Reinaldo Orozco Peña, tras hallarlo responsable del delito de feminicidio por el asesinato de una mujer de 26 años ocurrido en Bucaramanga.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el 17 de enero de 2023 en el barrio Mutis. La investigación estableció que el hoy condenado, quien se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas, ingresó a una zona boscosa en compañía de la víctima. Horas después, el cuerpo de la mujer fue encontrado semidesnudo y con múltiples heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

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Durante el proceso judicial, la Fiscalía Seccional Santander presentó pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de Orozco Peña. Entre los elementos de prueba se incluyeron análisis genéticos, el seguimiento de cámaras de seguridad y entrevistas realizadas durante la investigación.

Con este material probatorio, las autoridades lograron su captura y posterior judicialización. En su momento, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzaba el proceso que finalmente culminó con la condena de 41 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio.

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