A seis cárceles de Antioquia fueron trasladados 180 detenidos en estaciones de policías

Unos 180 detenidos fueron trasladados desde estaciones de policía en Antioquia a seis cárceles del departamento. La Gobernación de Antioquia aseguró que es un convenio con el Inpec ante los altos niveles de hacinamiento.

En total, 80 personas privadas de la libertad que permanecían en estaciones del Departamento de Policía Antioquia y Urabá, así como en guarniciones de la Séptima División del Ejército Nacional, fueron trasladadas en la última semana a las cárceles de Santa Rosa de Osos, Yarumal, Sonsón, Itagüí (La Paz), Puerto Triunfo y Apartadó.

Estos se suman a las otras 100 personas privadas de la libertad que se encontraban en estaciones de Policía, guarniciones militares y centros de detención transitoria que el mes anterior fueron llevadas a los establecimientos penitenciarios de Sonsón, Itagüí (La Paz), Puerto Triunfo y Apartadó.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, destacó que se trata de un convenio de la Gobernación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, para avanzar en estrategias para descongestionar las estaciones de Policía y las guarniciones militares del departamento.



“Esto con el fin de poder liberar pie de fuerza y dando cumplimiento a la sentencia SU 122 del año 2022, de tal manera que hemos trasladado este año 180 personas a esos establecimientos”, afirmó.

El ente departamental destacó también que entregó al Inpec tres motocicletas Yamaha XTZ 250. Dos de estos vehículos fueron destinados a la cárcel de Yarumal y la otra para Apartadó. Esta dotación se suma a 180 kits de aseo personal y 180 kits de bienestar para los privados de la libertad.