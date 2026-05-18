Antioquia registra la peor caída de exportaciones hacia Ecuador en la última década

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador ha generado estragos en Antioquia siendo el año con mayor caída de exportaciones en la última década. La contracción de los productos que iban del departamento al vecino país superó el 60%

La relación comercial entre Antioquia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos de la última década luego de que el vecino país decidiera de imponer aranceles de hasta el 100 % a productos colombianos y aunque el margen ya se redujo al 75 % desde el 1 de junio, las exportaciones se han visto gravemente afectadas.

El panorama en Antioquia resultó es crítico, ya que las exportaciones se contrajeron 60,2 % en comparación con el primer trimestre de 2025, convirtiéndose en la variación más negativa de la serie analizada desde 2015. La energía representó el 35,4 % de la canasta exportadora total, y al excluir energía e hidrocarburos, la reducción del comercio antioqueño fue de 17 %.

En términos monetarios, las exportaciones pasaron de 56 millones de dólares a 46 millones de dólares. Entre los principales productos exportados, solo dos segmentos mostraron crecimiento: las preparaciones a base de cereales y productos de pastelería, que crecieron 15,8 %, y el sector automotor, que registró un aumento de 500 %.



María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, se refirió a las cifras que han causado preocupación en el comercio del departamento que espera tener un leve repunte en los próximos meses: "Si excluimos hidrocarburos para el país, encontramos que la canasta exportadora se redujo en un menos 22.7%. Ahora bien, analicemos Antioquia, nuestro departamento. Disminuimos la canasta exportadora en un 60.2%. Si excluimos energía e hidrocarburos, encontramos que esa disminución fue del -17%", dijo.

Según los informes, una variación negativa de esa magnitud no se observaba desde el periodo 2015-2016, cuando Ecuador atravesaba una fuerte desaceleración económica y una reducción de su demanda interna.

Por último, mencionan los expertos el impacto en el tejido empresarial, pues mientras en el primer trimestre de 2025 exportaron hacia Ecuador 377 empresas antioqueñas, en el mismo periodo de 2026 la cifra cayó a 298 compañías, es decir, 79 menos, lo que representa una reducción cercana al 21 %.