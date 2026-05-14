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Salario mínimo y aranceles con Ecuador incrementaron 14 % costos de construcción de vivienda

Durante Congreso de Camacol en Medellín, el gremio advirtió que el acero sigue siendo uno de los insumos más afectados.

Acero
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador de los últimos meses relacionada con la imposición de aranceles y medidas de protección económica para ciertos sectores productivos no solo ha impactado en el país asuntos como los alimentos, textiles y manufacturas.

El gremio constructivo también ha expresado preocupación por repercusiones que la coyuntura económica ha tenido para la producción de vivienda en el país. Esto, sumado a decisiones del Gobierno nacional como el aumento del salario mínimo para 2026 en un 23%.

Durante el Congreso de Camacol en Medellín, el director ejecutivo de la entidad, Guillermo Herrera, indicó que una mezcla de ambas situaciones han producido un incremento en los primeros cuatro meses del año de hasta un 14% en el costo de producción de vivienda.

Materias primas como el acero, indispensable para el desarrollo constructivo, han tenido un aumento del más de 50% tras el inicio de la coyuntura.

"Los aceros son lo que más ha subido de precio, de producción en Colombia y obviamente, pues, eso tiene un impacto en la forma en que los empresarios de la construcción puedan controlar los costos de producción de vivienda. Esperamos que eso tienda a mejorar y a estabilizarse", explicó.

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Según Camacol, el aumento salarial en el país también ha desacelerado la venta de vivienda en el país por lo que solicita al nuevo Gobierno nacional políticas urgentes que permitan estabilizar al sector en medio de un panorama retador que indica que en los próximos años Colombia deberá enfrentar un déficit entre 2.4 y 4 millones de viviendas.

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