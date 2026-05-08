¿Fin de guerra comercial entre Colombia y Ecuador? CAN ordena a ambos países que retiren aranceles

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) acaba de ordenar a Colombia y a Ecuador el retiro de los aranceles que tienen a ambos países metidos en una guerra comercial desde hace varios meses. La orden es clara: deben retirar los aranceles y restricciones en 10 días hábiles.

A finales de enero, el Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador ordenó la imposición de una tasa de seguridad a los productos provenientes de Colombia del 30 %. Colombia respondió a esa decisión con un decreto que impuso aranceles recíprocos del 30 % a los productos ecuatorianos. En los meses que siguieron, la guerra escaló en lugar de resolverse y hoy Colombia está cobrando aranceles de hasta el 75 % a un total de 191 partidas arancelarias, mientras que Ecuador cobra una tasa de seguridad del 100 % desde el pasado 1 de mayo.

Empresarios de ambos lados de la frontera han advertido a sus gobiernos sobre el impacto negativo de las decisiones en la economía de los dos países y el hecho de que hay empresas que se pueden quebrar por cuenta de los aranceles.



¿Cuáles son los argumentos de la CAN para exigir el fin de la guerra comercial entre Colombia y Ecuador?

Tanto Colombia como Ecuador denunciaron los aranceles de su vecino, argumentando que son ilegales e incumplen el Acuerdo de Cartagena que dio origen a la CAN. La CAN les dio la razón a los dos gobiernos.

La CAN considera que los decretos del Gobierno colombiano sobre aranceles a los productos ecuatorianos constituyen un gravamen a la importación de productos provenientes y originarios de la República del Ecuador y vulneran el Programa de Liberación. La CAN usó el mismo argumento en el caso de las decisiones de enero de Ecuador.



Para la organización, el deber de los Estados miembros de la CAN no se limitaba a eliminar los aranceles cuando se firmó, "sino que comprende también el deber de no mantener, sustituir, reproducir o reintroducir, mediante actos posteriores, una medida que conserve los mismos elementos sustanciales y produzca los mismos efectos restrictivos o encarecedores sobre las importaciones originarias de otro País Miembro".

"La Comunidad Andina le ordena a los gobiernos de Colombia y Ecuador levantar todas las medidas que restringen el comercio entre las dos naciones, entre las dos economías, entre las dos sociedades, en forma irregular. Hace énfasis en el inmenso daño que se produce derivado de las medidas arbitrarias que afectan a los trabajadores, al sector empresarial, a los consumidores de los dos países. Estas son las primeras y las últimas páginas de un fallo que ojalá cumplan los respectivos gobiernos", dijo el presidente de la Andi, Bruce McMaster.

La relación diplomática entre ambos países ha estado marcada por declaraciones subidas de tono entre el presidente Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa, de Ecuador.

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La semana pasada, Noboa había anunciado que su gobierno reduciría al 75 % los aranceles en junio de 2026.

De momento, ni Colombia ni Ecuador se han pronunciado oficialmente sobre la orden de retirar aranceles ni sobre el futuro de la guerra comercial.