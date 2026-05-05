Gobierno niega que baja de aranceles de Ecuador tenga relación con llamada Noboa - Paloma Valencia

La ministra de Comercio, Diana Morales, salió al paso de las versiones que vinculan la reciente decisión de Ecuador de reducir del 100 % al 75 % los aranceles a productos colombianos con la conversación sostenida entre el presidente Daniel Noboa y la candidata Paloma Valencia. A través de un pronunciamiento extenso, la funcionaria descartó cualquier relación política o electoral detrás de la medida.

Según Morales, el ajuste arancelario responde a consecuencias económicas internas.

“La estrategia inicial de Ecuador no produjo los efectos esperados sobre Colombia y sí generó distorsiones en su propio comercio. A partir de ello, se introduce un ajuste. Ese es el contexto”, explicó.

La ministra argumentó que la medida adoptada por Ecuador no tuvo en cuenta las dinámicas reales del intercambio comercial ni las necesidades de su propio mercado. En contraste, defendió la respuesta de Colombia, señalando que el Gobierno realizó un análisis detallado antes de implementar cualquier acción.



“Colombia examinó cada subpartida, los insumos clave y, con base en eso, estableció aranceles excluyendo el comercio crítico”, agregó.

Para la ministra, se trata de una interpretación sin sustento que desconoce las razones técnicas detrás del ajuste. También cuestionó que este tipo de decisiones se utilicen en medio del escenario electoral: “No se puede capitalizar electoralmente este resultado”.

La postura del Gobierno coincide con lo expresado previamente por la Cancillería, que señaló que la reducción de los aranceles abre una puerta para retomar el diálogo con Ecuador. Cabe mencionar que en conversación con Mañanas Blu la candidata Valencia aclaró que ella no afirmó que una cosa fuera consecuencia de la otra.

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Agregó que podía ser una coincidencia, pero que lo cierto era que el presidente del vecino país estaba esperando poder establecer buenas relaciones con el Gobierno entrante y ella en su comunicación expresó su disposición para esto y para combatir los grupos ilegales en esa frontera.