Colombia impone arancel a 191 productos provenientes de Ecuador con tasas de hasta 75 %

El Gobierno nacional anunció la imposición de 3 niveles de arancel diferenciado a 191 productos provenientes de Ecuador entre el 35 %, 50 % y 75 %, dependiendo de si Colombia produce esos bienes o tiene la capacidad de hacerlo, como parte de una estrategia para proteger la industria nacional y el empleo.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que los productos que son materias primas o insumos clave para la producción nacional seguirán con arancel cero, para no afectar la industria.
En cambio, los bienes que sí se producen en Colombia como alimentos, plásticos, papel, acero y algunos productos agrícolas, tendrán impuestos más altos al ingresar al país. Entre ellos están el arroz, el café, el azúcar, aceites, neumáticos, tubos, herramientas y combustibles.
“El objetivo es proteger donde hay producción nacional y evitar impactos negativos en la economía, sin frenar el abastecimiento interno", indicó la funcionaria.
Arancel del 35 %:
- Frijol
- Los demás frijoles
- Plátanos
- Preparaciones para alimentación animal
- Alimentos balanceados para animales
- Carbonato de calcio
- Medicamentos
- Congeladores
Arancel del 50 %:
- Grasas y aceites vegetales hidrogenados, interesterificados o modificados
- Neumáticos
- Otros tableros de madera
- Diferentes clases de papel
- Otros artículos de papel
- Artículos moldeados de papel
- Sacos y talegas de polietileno o polipropileno
- Sacos y talegas tejidos para envasado
Arancel del 75 %:
- Diferentes clases de arroz
- Aceite de palma
- Azúcar
- Café
- Cacao en polvo
- Extractos, concentrados y esencias de café
- Alcohol etílico
- Cintas adhesivas de polipropileno
- Placas de polipropileno
- Tubos rígidos de PVC
- Placas de PET
- Asientos y tapas de inodoros
- Bombonas, garrafones y recipientes similares
- Vajillas de plástico
- Los demás artículos de cocina
- Partes de refrigeradores
- Cuadernos
- Telas no tejidas
- Barras de acero
- Perfiles de acero
- Tubos de acero inoxidable soldados
- Perfiles de aluminio
- Tubos de aluminio sin alear
- Barras de aluminio
- Campanas extractoras
- Herramientas de perforación para roca
- Herramientas para taladrar
- Gasolinas
- Los demás aceites de petróleo
- Aceites lubricantes
Además, el Gobierno aclaró que esta es una medida temporal, que se mantendrá mientras Ecuador continúe aplicando un arancel del 100 % a productos colombianos, conocido como “tasa de seguridad”.
Finalmente, se destacó que, en el primer bimestre del año, Colombia exportó a Ecuador cerca de 219.9 millones de dólares en bienes no minero energéticos, lo que muestra la importancia de la relación comercial entre ambos países.