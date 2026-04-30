Colombia impone arancel a 191 productos provenientes de Ecuador con tasas de hasta 75 %

El Gobierno nacional anunció la imposición de 3 niveles de arancel diferenciado a 191 productos provenientes de Ecuador entre el 35 %, 50 % y 75 %, dependiendo de si Colombia produce esos bienes o tiene la capacidad de hacerlo, como parte de una estrategia para proteger la industria nacional y el empleo.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que los productos que son materias primas o insumos clave para la producción nacional seguirán con arancel cero, para no afectar la industria.

En cambio, los bienes que sí se producen en Colombia como alimentos, plásticos, papel, acero y algunos productos agrícolas, tendrán impuestos más altos al ingresar al país. Entre ellos están el arroz, el café, el azúcar, aceites, neumáticos, tubos, herramientas y combustibles.

Tomada de redes sociales

“El objetivo es proteger donde hay producción nacional y evitar impactos negativos en la economía, sin frenar el abastecimiento interno", indicó la funcionaria.



Arancel del 35 %:

Frijol

Los demás frijoles

Plátanos

Preparaciones para alimentación animal

Alimentos balanceados para animales

Carbonato de calcio

Medicamentos

Congeladores

Arancel del 50 %:

Grasas y aceites vegetales hidrogenados, interesterificados o modificados

Neumáticos

Otros tableros de madera

Diferentes clases de papel

Otros artículos de papel

Artículos moldeados de papel

Sacos y talegas de polietileno o polipropileno

Sacos y talegas tejidos para envasado

Arancel del 75 %:

Diferentes clases de arroz

Aceite de palma

Azúcar

Café

Cacao en polvo

Extractos, concentrados y esencias de café

Alcohol etílico

Cintas adhesivas de polipropileno

Placas de polipropileno

Tubos rígidos de PVC

Placas de PET

Asientos y tapas de inodoros

Bombonas, garrafones y recipientes similares

Vajillas de plástico

Los demás artículos de cocina

Partes de refrigeradores

Cuadernos

Telas no tejidas

Barras de acero

Perfiles de acero

Tubos de acero inoxidable soldados

Perfiles de aluminio

Tubos de aluminio sin alear

Barras de aluminio

Campanas extractoras

Herramientas de perforación para roca

Herramientas para taladrar

Gasolinas

Los demás aceites de petróleo

Aceites lubricantes

Además, el Gobierno aclaró que esta es una medida temporal, que se mantendrá mientras Ecuador continúe aplicando un arancel del 100 % a productos colombianos, conocido como “tasa de seguridad”.



Finalmente, se destacó que, en el primer bimestre del año, Colombia exportó a Ecuador cerca de 219.9 millones de dólares en bienes no minero energéticos, lo que muestra la importancia de la relación comercial entre ambos países.