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Blu Radio  / Economía  / Colombia impone arancel a 191 productos provenientes de Ecuador con tasas de hasta 75 %

Colombia impone arancel a 191 productos provenientes de Ecuador con tasas de hasta 75 %

La medida busca proteger la industria nacional y garantizar el abastecimiento, mientras se mantienen aranceles en cero para insumos esenciales. El decreto establece 3 niveles tarifarios entre 35, 50 y 75 %.

Aranceles Ecuador - Colombia
Aranceles Ecuador - Colombia
Fotomontaje Blu Radio
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

El Gobierno nacional anunció la imposición de 3 niveles de arancel diferenciado a 191 productos provenientes de Ecuador entre el 35 %, 50 % y 75 %, dependiendo de si Colombia produce esos bienes o tiene la capacidad de hacerlo, como parte de una estrategia para proteger la industria nacional y el empleo.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que los productos que son materias primas o insumos clave para la producción nacional seguirán con arancel cero, para no afectar la industria.

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En cambio, los bienes que sí se producen en Colombia como alimentos, plásticos, papel, acero y algunos productos agrícolas, tendrán impuestos más altos al ingresar al país. Entre ellos están el arroz, el café, el azúcar, aceites, neumáticos, tubos, herramientas y combustibles.

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Tomada de redes sociales

“El objetivo es proteger donde hay producción nacional y evitar impactos negativos en la economía, sin frenar el abastecimiento interno", indicó la funcionaria.

Arancel del 35 %:

  • Frijol
  • Los demás frijoles
  • Plátanos
  • Preparaciones para alimentación animal
  • Alimentos balanceados para animales
  • Carbonato de calcio
  • Medicamentos
  • Congeladores

Arancel del 50 %:

  • Grasas y aceites vegetales hidrogenados, interesterificados o modificados
  • Neumáticos
  • Otros tableros de madera
  • Diferentes clases de papel
  • Otros artículos de papel
  • Artículos moldeados de papel
  • Sacos y talegas de polietileno o polipropileno
  • Sacos y talegas tejidos para envasado

Arancel del 75 %:

  • Diferentes clases de arroz
  • Aceite de palma
  • Azúcar
  • Café
  • Cacao en polvo
  • Extractos, concentrados y esencias de café
  • Alcohol etílico
  • Cintas adhesivas de polipropileno
  • Placas de polipropileno
  • Tubos rígidos de PVC
  • Placas de PET
  • Asientos y tapas de inodoros
  • Bombonas, garrafones y recipientes similares
  • Vajillas de plástico
  • Los demás artículos de cocina
  • Partes de refrigeradores
  • Cuadernos
  • Telas no tejidas
  • Barras de acero
  • Perfiles de acero
  • Tubos de acero inoxidable soldados
  • Perfiles de aluminio
  • Tubos de aluminio sin alear
  • Barras de aluminio
  • Campanas extractoras
  • Herramientas de perforación para roca
  • Herramientas para taladrar
  • Gasolinas
  • Los demás aceites de petróleo
  • Aceites lubricantes

Además, el Gobierno aclaró que esta es una medida temporal, que se mantendrá mientras Ecuador continúe aplicando un arancel del 100 % a productos colombianos, conocido como “tasa de seguridad”.

Finalmente, se destacó que, en el primer bimestre del año, Colombia exportó a Ecuador cerca de 219.9 millones de dólares en bienes no minero energéticos, lo que muestra la importancia de la relación comercial entre ambos países.

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