En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
Constituyente
Spirit Airlines
Popayán
Estrecho Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Presidente de Ecuador reduce arancel de 100 % a 75 %; Paloma Valencia se atribuye la gestión

Presidente de Ecuador reduce arancel de 100 % a 75 %; Paloma Valencia se atribuye la gestión

La candidata afirmó que la baja de la “tasa de seguridad” del 100 % al 75 % responde a su compromiso de cooperación fronteriza con Ecuador de ser elegida presidenta.

Paloma Valencia y Daniel Noboa
Paloma Valencia y Daniel Noboa
Fotos: AFP
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 4 de may, 2026

La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que la reducción de aranceles impuesta por Ecuador a Colombia es resultado de un diálogo directo que sostuvo con el presidente Daniel Noboa.

El Gobierno ecuatoriano decidió disminuir del 100 % al 75 % la denominada “tasa de seguridad”, un gravamen que había sido establecido como medida de recaudo ante lo que Ecuador considera una insuficiente contribución de Colombia en materia de seguridad en la zona fronteriza por parte de la administración de Gustavo Petro.

Lea también:

  1. Aranceles Ecuador - Colombia
    Aranceles Ecuador - Colombia
    Fotomontaje Blu Radio
    Economía

    Colombia impone arancel a 191 productos provenientes de Ecuador con tasas de hasta 75 %

A través de un mensaje publicado en la red social X, la candidata explicó que sostuvo una conversación telefónica con Noboa, en la que expresó su intención de fortalecer la cooperación bilateral en caso de llegar a la Presidencia.

“Le expresé mi compromiso de cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera”, indicó la senadora del Centro Democrático.

Paloma Valencia sobre aranceles de Ecuador - Colombia

Tras ese diálogo, el mandatario ecuatoriano tomó la decisión de reducir los aranceles como un gesto de buena voluntad frente al próximo gobierno colombiano.

La candidata también cuestionó la gestión del actual presidente Gustavo Petro, señalando que la situación en la frontera ha generado afectaciones significativas en el suroccidente del país.

Publicidad

“El daño que se le ha causado al suroccidente del país es terrible, es una muestra más de la incapacidad de Petro de resolver el asunto”, expresó.

Valencia aseguró que su propuesta de Gobierno estará enfocada en resolver problemas concretos para beneficiar a la ciudadanía, con énfasis en la seguridad y la cooperación internacional.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Daniel Noboa

Paloma Valencia

Aranceles

Ecuador

Frontera Colombia - Ecuador

Publicidad

Publicidad

Publicidad