En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inflación
Fiesta cárcel Itagüí
Copa Libertadores

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Aranceles de Ecuador aniquilan exportaciones hacia ese país, dicen empresarios del Valle del Cauca

Aranceles de Ecuador aniquilan exportaciones hacia ese país, dicen empresarios del Valle del Cauca

Las empresas del Valle exportaron a Ecuador 350 millones de dólares en el año 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad