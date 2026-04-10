Aranceles de Ecuador aniquilan exportaciones hacia ese país, dicen empresarios del Valle del Cauca

Con el incremento del 100% del gobierno de Ecuador a los aranceles para productos colombianos, como una sanción con la que el vecino país exige el refuerzo en las medidas seguridad de la frontera, se encienden alertas en el sector productivo del Valle del Cauca.

Esta guerra comercial representa un riesgo del comercio exterior del departamento debido a que el 70% de las exportaciones se verá afectado, teniendo en cuenta que Ecuador es el segundo socio comercial de la región.

"Este arancel, por supuesto, es aniquilador de la relación comercial entre el Valle del Cauca con Ecuador, nuestro segundo socio comercial, a donde exportamos cerca de 350 millones de dólares en 2025, con un crecimiento del 6%. Sectores como los medicamentos, conductores eléctricos, confitería, atún, productos de cuidado personal y, muy importante, azúcar, se ven afectados de manera directa", señaló Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle.

Varias empresas en el Valle del Cauca ya habían dejado de exportar desde el pasado incremento de los aranceles del 50%, ahora la probabilidad de seguir enviando mercancía al vecino país se reduce aún más.



"De aquí del Valle del Cauca el 70% de las exportaciones que hacemos, lo hacemos hasta por vía terrestre llegando a Ecuador. Y eso, por supuesto, va a generar unos resultados muy dañinos para las empresas porque va a encarecer las ventas. Va a generar menos empleo, más dificultades de financiamiento para las empresas y en últimas nos va a perjudicar al departamento en su competitividad", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Actualmente los gremios de la región indican que con esta medida de Ecuador, la alternativa que les queda es reforzar la relación comercial con el mercado norteamericano, donde ya se tienen lazos establecidos.

"Nuestro Valle del Cauca tiene 450 empresas protagonistas del progreso que exportan a Ecuador. Podemos seguir profundizando en mercados que están en el marco del diamante norteamericano y particularmente con Estados Unidos, con quien ya hemos hecho lazos en muchos de los estados de este territorio", aseguró María del Mar Palau, presidenta de la Cámara de Comercio de Cali.