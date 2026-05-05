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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a hombre que habría secuestrado y violado a una joven de 16 años en Urabá

Capturan a hombre que habría secuestrado y violado a una joven de 16 años en Urabá

Un juez lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Condenan a hombre por matar a su esposa
Ejecutan a hombre por matar a su esposa
Foto: AFP, referencia
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Capturaron en Chigorodó a un hombre señalado de secuestrar y abusar sexualmente de una menor de edad. Un juez lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Un hombre de 55 años que era buscado por presuntos delitos sexuales y secuestro fue capturado en el municipio de Chigorodó, tras una orden emitida por una autoridad judicial que se hizo efectiva en plena vía pública del barrio Linares.

De acuerdo con la investigación, el detenido estaría relacionado con un caso reciente en el que una menor de edad habría sido retenida durante varios días en una vivienda del municipio, donde, según las autoridades, se habrían cometido los hechos.

La denuncia se activó luego de que la víctima, de 16 años, lograra escapar y alertar a la comunidad, lo que permitió iniciar las labores investigativas que condujeron a la identificación del presunto responsable.

“Se activó gracias a la valentía de la víctima, quien logró escapar y alertar a la comunidad, permitiendo a nuestras unidades avanzar con celeridad hasta lograr su ubicación y captura”, dijo el coronel David Díaz es el comandante encargado de la Policía Urabá.

Tras la captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro y abuso sexual.

Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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