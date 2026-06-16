Murió don Agustín, el abuelito ‘tiktoker’ quien bailó junto a J Balvin en Bucaramanga

La comunidad del Asilo San Rafael de Bucaramanga está de luto tras el fallecimiento de don Agustín Hernández, uno de los adultos mayores más queridos de esta institución y reconocido en redes sociales por los videos de baile que lo convirtieron en una de las figuras más populares de la cuenta del hogar geriátrico.

La noticia fue confirmada por el propio asilo a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje de despedida: “Hoy despedimos a don Agustín Hernández, uno de nuestros tiktokers más queridos. Gracias por cada sonrisa y por llenar nuestras redes y nuestras vidas de alegría. Descansa en paz. Siempre vivirás en nuestros recuerdos”.

Don Agustín se ganó el cariño de miles de seguidores gracias a los videos publicados por el Asilo San Rafael, donde aparecía bailando, participando en tendencias virales y compartiendo momentos de alegría junto a otros residentes. Su carisma y espontaneidad hicieron que sus contenidos alcanzaran gran difusión en plataformas como TikTok e Instagram.

Uno de los momentos más recordados de su vida reciente ocurrió en abril de este año, cuando el cantante colombiano J Balvin visitó sorpresivamente el Asilo San Rafael antes de su presentación en Bucaramanga.



Durante el encuentro, el artista compartió con los adultos mayores, bailó con ellos y grabó varios videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales. La visita se realizó el 18 de abril de 2026 y convirtió al hogar geriátrico en tendencia nacional.

Las imágenes de J Balvin junto a don Agustín y otros residentes del asilo despertaron miles de reacciones y mensajes de admiración. En aquella jornada, la música, el baile y las sonrisas fueron protagonistas de un encuentro que evidenció el impacto positivo que han tenido las redes sociales para visibilizar la vida de los adultos mayores.

Tras conocerse su fallecimiento, decenas de usuarios expresaron mensajes de condolencia y agradecimiento por los momentos de felicidad que don Agustín compartió a través de las plataformas digitales. Para muchos, su legado quedará asociado a la alegría, la vitalidad y la capacidad de demostrar que la edad no es un límite para disfrutar de la vida.