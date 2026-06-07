Un suboficial y 3 guardias del Inpec, investigados por fuga de alias 'Tito' de una clínica en Pasto

Un suboficial y tres guardianes del Inpec están siendo investigados por la SIJIN de la Policía Nacional tras la fuga del tercero al mando del Frente Comuneros del Sur y gestor de paz, Luis Alberto Villota Rodríguez, alias “Tito”, cuando era atendido en la Clínica Fátima de la ciudad de Pasto, en el suroccidente de Colombia, frontera sur con Ecuador.

Blu Radio conoció que alias 'Tito' se encontraba recluido en el patio cinco de la cárcel judicial de Pasto desde hace varios meses y que, de acuerdo con los informes de los guardianes, desde hace aproximadamente una semana manifestó que tenía fuertes dolores abdominales y que necesitaba acudir con urgencia al médico.

Según se conoció, un primer intento de fuga de alias 'Tito' se frustró a pocos días de haber sido capturado, en febrero de 2026, cuando el interno fue trasladado hasta el Hospital San Pedro, donde le fue diagnosticado un cáncer, el cual fue rápidamente tratado por los profesionales de la salud.

Fuentes consultadas por este medio, y que pidieron el anonimato, dijeron que el suboficial encargado de la comandancia de guardia accedió a las peticiones de alias 'Tito', luego de que el cabecilla guerrillero indicara que estaba muy enfermo y que necesitaba ir con urgencia a una clínica con la cual el Inpec tiene convenios institucionales para la atención en salud de las personas privadas de la libertad.



De inmediato, el suboficial, de quien no se reveló la identidad, ordenó la salida de alias 'Tito' pasadas las nueve de la noche del viernes 5 de junio, situación que, de acuerdo con los manuales, es inusual. Lo que llama la atención es que solo se autorizó la salida de un guardián del Inpec junto con el conductor asignado, quienes hacían parte del esquema de seguridad del jefe guerrillero.

Testigos del hecho que se encontraban dentro del área de urgencias de la mencionada clínica dijeron que un hombre, de quien no dieron su descripción, se acercó al guardia de seguridad y de inmediato lo despojó de su arma de dotación. Posteriormente, ingresó hasta donde estaba alias 'Tito', recibiendo atención médica.

Dicen los testigos que el guardia del Inpec no tuvo tiempo de reaccionar porque fue derribado de una patada que lo dejó en el suelo y, con el revólver del vigilante, fue amenazado para que entregara su arma de dotación.

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Todo ocurrió en cuestión de pocos minutos porque, una vez el hombre que ingresó al centro asistencial identificó a alias 'Tito', emprendieron la huida en por lo menos tres motocicletas de alto cilindraje que los estaban esperando a la salida del área de urgencias de la Clínica Fátima.

Otro de los hechos que están investigando las autoridades es por qué casi 30 minutos después se dio aviso a la Policía Nacional sobre la fuga de alias 'Tito'.

Las autoridades no descartan ofrecer una recompensa para quienes suministren información que permita la identificación de la persona que ingresó a la Clínica Fátima y dar con el paradero del jefe guerrillero.