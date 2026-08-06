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Murió funcionario del Inpec tras atentado sicarial ocurrido cerca a la cárcel de Palogordo

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

Asesinan a dragoneante del INPEC en atentado sicarial en el oriente de Cali
Tomada de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Efraín Quezada Urrego, de 54 años, falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves heridas que sufrió durante un atentado sicarial registrado en la mañana de este jueves en el sector Los Naranjos, en jurisdicción de Girón, cuando se movilizaba por la vía que conduce a la cárcel de Palogordo.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue atacada a tiros por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. Tras el atentado, Quezada fue auxiliado y trasladado de urgencia a la Clínica Foscal, en Floridablanca, donde recibió atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos confirmaron su fallecimiento.

"Es un hecho muy lamentable. Los funcioanrios del Inpec que prestan servicios en las cárceles de Santander están amenazados por grupos armados ilegales y bandas criminales. Las autoridades deben proteger sus vidas", dijo el abogado Hernando Mantilla, defensor de derechos penitanciarios en Bucaramanga.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables, quienes dejaron abandonada la motocicleta desde donde dispararon en una zona rural entre Girón y Piedecuesta.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan las labores judiciales y de inteligencia para dar con el paradero de los atacantes, mientras se fortalecen los operativos de seguridad en la zona donde ocurrió el homicidio.

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