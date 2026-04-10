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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Investigan atentado sicarial contra subdirectores de cárcel de Palogordo en Floridablanca

Investigan atentado sicarial contra subdirectores de cárcel de Palogordo en Floridablanca

Hombres armados atentaron contra el mayor (r) Tito Alberto Góngora Castro y el mayor (r) Gerson Meneses, quienes resultaron ilesos.

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