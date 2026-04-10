Investigan atentado sicarial contra subdirectores de cárcel de Palogordo en Floridablanca

Las autoridades investigan un atentado sicarial ocurrido en el área metropolitana de Bucaramanga contra dos subdirectores de la Cárcel de Palogordo de Girón, quienes resultaron ilesos tras el ataque armado en el anillo vial de Floridablanca.

De acuerdo con información oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, hombres armados atentaron contra el mayor (r) Tito Alberto Góngora Castro y el mayor (r) Gerson Meneses, funcionarios adscritos al centro carcelario conocido como Palogordo, ubicado en jurisdicción de Girón.

Atentan contra subdirector de la cárcel Palogordo de Girón, cuando el funcionario llegaba a su vivienda en Floridablanca.



El vehículo donde se movilizaba el funcionario recibió cuatro impactos de bala.



El subdirector salió ileso del ataque, según la información preliminar pic.twitter.com/PAfzZYILcO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2026

El hecho se registró en el municipio de Floridablanca, donde los atacantes dispararon contra los funcionarios en circunstancias que aún son materia de investigación. Afortunadamente, ambos salieron ilesos, según confirmó la entidad penitenciaria.

A través de un comunicado oficial, el INPEC rechazó el atentado y señaló que estos hechos estarían relacionados con las acciones que adelantan los servidores penitenciarios para mantener el control y la gobernabilidad en los centros de reclusión.



“Estos hechos lamentables se presentan como consecuencia del trabajo efectivo de los servidores penitenciarios que diariamente cumplen con sus funciones”, indicó la entidad, que además destacó su política de lucha contra las prácticas criminales que algunos privados de la libertad intentan seguir ejerciendo desde los establecimientos carcelarios.

El Inpec rechaza el atentado ocurrido en Bucaramanga contra los subdirectores de la Cárcel de Girón, mayor (r) Tito Alberto Góngora Castro y mayor (r) Gerson Meneses. Hombres armados perpetraron el ataque, del cual ambos funcionarios resultaron ilesos, según confirmó la entidad.… pic.twitter.com/UGWOzuSCz5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 10, 2026

El instituto carcelario también agradeció a la Policía Nacional de Colombia por las investigaciones que ya están en curso para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque.

Este nuevo hecho de violencia genera preocupación en el departamento, en medio de un contexto de seguridad complejo, y pone nuevamente en evidencia los riesgos a los que están expuestos los funcionarios del sistema penitenciario en el ejercicio de sus labores.

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Las autoridades avanzan en las labores de inteligencia y judicialización para esclarecer este atentado y evitar nuevos hechos similares en Santander. Los funcionarios de la cárcel de Palogordo han recibido amenazas desde hace dos años.