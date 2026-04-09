“Se la pasan haciendo relevos”: Fico Gutiérrez cuestionó a Inpec por parranda en cárcel de Itagüí

Siguen las reacciones en Antioquia tras conocerse la fiesta con reconocidos cantantes, licor y comida al interior de la cárcel de Itagüí y de la que habrían participado cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá que están en la mesa de paz urbana con el Gobierno nacional.

Una de las figuras políticas más recientes en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, uno de los principales críticos del espacio sociojurídico instalado en ese penal desde 2023.

A raíz del reciente escándalo, el mandatario insistió que es la muestra sobre la manera en la que el presidente Gustavo Petro ha tratado con complacencia durante su gobierno a las estructuras criminales en diferentes partes del país.

"En última, eso se convierte es en un símbolo de lo que pasó durante el gobierno Petro, y es que los criminales están de fiesta. Ese es el resumen del gobierno Petro. Los peores bandidos de fiesta permanente", destacó el mandatario.



Sin embargo, Gutiérrez también aprovechó para cuestionar en lo sucedido el rol del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, quien ya anunció el relevo del director encargado de la cárcel y la investigación de al menos siete exfuncionarios por este tipo de eventos que no serían los únicos de este tipo llevados a cabo en los últimos meses.

"Se la pasan haciendo relevos y quemando fusibles. Cuando quien debería salir es el presidente Petro, por ser el responsable de toda esta vagabundería. Esa es la realidad. Entonces, aquí queman fusibles de 2 o 3 personas, que les dan la orden de que allá adentro pueden hacer lo que quieran, y después los queman, y quién sabe dónde los mandan", manifestó Gutiérrez.

En esta misma línea se pronunció el gobernador Andrés Julián Rendón, quien comparó lo ocurrido a las famosas fiestas protagonizadas por el Pablo Escobar cuando se entregó a las autoridades y estuvo recluido en la cárcel La Catedral en el municipio de Envigado.

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"Estas que se parecen a las que hacía Pablo Escobar en La Catedral. La gran diferencia es que en ese entonces se percibió a ese criminal con todo el peso de la ley. Hoy, los nombra a gestores de paz, nombra a narcos como gestores de paz", aseguró Rendón.

A propósito de lo ocurrido, las administraciones de Medellín y Antioquia no solo han solicitado al gobierno de los Estados Unidos que se emitan órdenes de extradición contra varios de los involucrados en estos hechos, sino que también han pedido al Congreso de la República reformar varios puntos de la Ley 2272 conocida como de Paz Total.