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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “Se la pasan haciendo relevos”: Fico Gutiérrez cuestionó a Inpec por parranda en cárcel de Itagüí

“Se la pasan haciendo relevos”: Fico Gutiérrez cuestionó a Inpec por parranda en cárcel de Itagüí

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también rechazó lo ocurrido con la polémica parranda vallenata.

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