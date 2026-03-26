A juicio disciplinario 8 funcionarios del INPEC por megafiesta en la Cárcel la Picota

Entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022 la Cárcel la Picota de Bogotá fue el epicentro de una enorme polémica luego de que saliera a la luz pública que hubo una fiesta con cantantes de vallenato todo esto ocurrió en el pabellón de extraditables, durante la celebración del día de la Virgen de las Mercedes.

En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 8 funcionarios del INPEC porque presuntamente habrían dado vía libre al ingreso de elementos prohibidos a la cárcel la Picota estamos hablando de bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido y de comunicación, dinero en efectivo, sustancias alucinógenas, además de autorizar conciertos y juegos de azar dentro del establecimiento penitenciario.

La Procuraduría señaló que estas conductas podrían constituir una grave vulneración de los protocolos de seguridad y del reglamento del régimen penitenciario, teniendo en cuenta que se trata de un pabellón destinado a internos de alta seguridad, con estrictas restricciones de control.

La Procuraduría sostiene que los investigados habrían incumplido sus deberes funcionales y las normas que regulan el control de elementos permitidos y prohibidos dentro de los centros de reclusión, contempladas en el Código General Disciplinario y en los reglamentos internos del sistema penitenciario.

