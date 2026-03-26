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Blu Radio  / Judicial  / A juicio disciplinario 8 funcionarios del INPEC por megafiesta en la Cárcel la Picota

A juicio disciplinario 8 funcionarios del INPEC por megafiesta en la Cárcel la Picota

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra 8 funcionarios del INPEC por una fiesta en la Picota ocurrida en 2022 donde hubo cantantes de vallenato, alcohol y elementos prohibidos.

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