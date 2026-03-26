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Blu Radio  / Nación  / Narcos escondían marihuana en carro transportado en grúa para evadir controles en vía al Llano

Narcos escondían marihuana en carro transportado en grúa para evadir controles en vía al Llano

La Policía capturó a tres personas y decomisó 79 paquetes de droga ocultos en un vehículo estrellado. El cargamento, avaluado en 120 millones de pesos, tenía como destino el Meta.

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