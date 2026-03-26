Narcos escondían marihuana en carro transportado en grúa para evadir controles en vía al Llano

Un nuevo modus operandi del narcotráfico quedó al descubierto en las carreteras del país: ocultar droga dentro de vehículos accidentados para transportarla sin levantar sospechas. Esta vez, el hallazgo se produjo en la vía Bogotá – Villavicencio, a la altura del peaje El Naranjal, en jurisdicción del municipio de Guayabetal, Cundinamarca.

El procedimiento se llevó a cabo en medio de un puesto de control de la Seccional de Tránsito y Transporte, donde uniformados detuvieron una grúa que trasladaba un automóvil siniestrado. La actitud nerviosa del conductor y su acompañante alertó a los policías, quienes decidieron inspeccionar tanto la plataforma como el vehículo transportado.

Durante la verificación, los uniformados encontraron en el interior del carro accidentado 79 paquetes envueltos en plástico negro, con características y olor similares a la marihuana. Posteriormente, técnicos de criminalística realizaron la prueba PIPH, que confirmó que se trataba del estupefaciente.

Según las autoridades, esta modalidad buscaba evadir los controles en las vías nacionales, utilizando vehículos chocados como fachada para justificar su transporte en grúas, mientras la droga era escondida en dobles fondos o estructuras internas del chasis.



Tras el hallazgo, la Policía inmovilizó tanto la grúa como el automóvil, capturó a tres personas e incautó el cargamento, que fue puesto a disposición de la autoridad competente en Villavicencio. Se conoció, además, que uno de los detenidos presenta antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, los vehículos habían salido desde el departamento del Tolima y tenían como destino final el Meta. Con esta incautación, las autoridades estiman que se sacaron de circulación más de 16 mil dosis de marihuana, con un valor cercano a los 120 millones de pesos.