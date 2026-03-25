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Blu Radio  / Mundo  / Detienen en Rusia a un colombiano por intento de narcotráfico

Detienen en Rusia a un colombiano por intento de narcotráfico

"En Primorie fue arrestado un ciudadano de Colombia por intento de venta de drogas", indicó la institución en su canal de Telegram.

Mujer capturada
Mujer capturada, imagen de referencia
Foto: Gettty
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

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