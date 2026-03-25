Policía francés cae por "ayudar" a presuntos sicarios colombianos en caso de narcotráfico

Un policía francés, sospechoso de haber ayudado a sicarios colombianos en un caso de narcotráfico, fue imputado y encarcelado por "asociación de malhechores" y "corrupción pasiva", indicó una fuente cercana a la investigación.

El caso remonta a noviembre del año pasado, tras el asesinato a tiros de un hombre cerca de Lyon, en el centro-este de Francia. Cuatro colombianos están detenidos desde enero en el marco de esta investigación y por presuntamente preparar otro posible ajuste de cuentas.

Según los investigadores, el policía inculpado les habría transmitido información, incluyendo direcciones y fotos de personas consideradas como objetivos. El funcionario fue detenido con 2.000 euros (unos 2.300 dólares) en efectivo tras reunirse brevemente con una intermediaria.

Durante su interrogatorio, admitió haber incumplido sus funciones, pero negó saber para qué se usaría la información que entregó o quién estaba detrás.



Los investigadores creen que ganó unos 20.000 euros en menos de un año por estas actividades. Lo descubrieron porque, en el teléfono de los colombianos, encontraron la foto de una de las víctimas potenciales. Esa imagen provenía de un archivo policial que el agente había consultado esa misma noche.

Estos colombianos serían "mercenarios" o "sicarios" reclutados en su país por un narcotraficante francés, actualmente preso en Colombia.