En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendio en Cali
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Policía francés cae por "ayudar" a presuntos sicarios colombianos en caso de narcotráfico

Policía francés cae por "ayudar" a presuntos sicarios colombianos en caso de narcotráfico

Un agente de seguridad en Francia fue imputado y enviado a prisión tras ser señalado de colaborar con presuntos sicarios colombianos, a quienes habría entregado información confidencial sobre posibles objetivos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad