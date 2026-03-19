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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cae en Barranquilla estadounidense pedido en extradición por narcotráfico

Cae en Barranquilla estadounidense pedido en extradición por narcotráfico

Las autoridades lo señalan como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en la región Caribe.

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