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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hombre intentó esconder más de 1.000 dosis de marihuana en el techo de una casa en Medellín

Hombre intentó esconder más de 1.000 dosis de marihuana en el techo de una casa en Medellín

El supuesto delincuente fue visto por cámaras de seguridad cuando estaba intercambiando alucinógenos en barrio Antioquia.

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