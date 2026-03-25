Hombre intentó esconder más de 1.000 dosis de marihuana en el techo de una casa en Medellín

En Medellín fue capturado un hombre que intentó esconder más de 1.000 dosis de marihuana en una casa abandonada de barrio Antioquia. Ante la presencia de las autoridades el supuesto delincuente fue abordado cuando estaba en el techo de una vivienda

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en articulación con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín lograron la captura de un hombre quien, al parecer, se dedicaba al tráfico de estupefacientes. El supuesto delincuente fue visto por cámaras de seguridad cuando estaba intercambiando alucinógenos en barrio Antioquia.

Una vez las autoridades lograron detectar el movimiento sospechoso, activaron un plan de reacción inmediata que permitió identificar al hombre que rápidamente intentó evadir a las autoridades montándose al techo de una vivienda que, supuestamente, estaba abandonada.

Según quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, el hombre intenta ocultar unas maletas en el techo de una edificación y en ese momento es abordado por policías que logran incautar la droga, a la vez que el supuesto delincuente fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, destacó este resultado se dio gracias a los visualizadores de la Línea 123 que detectaron rápidamente la conducta delictiva que pretendía poner en circulación cientos de dosis de estupefacientes.

“Se dio la captura a un jíbaro que estaba moviendo droga en esta zona de la ciudad. Se detectó, lo seguimos, pero terminó capturado con tres maletines llenos de marihuana listos para distribuir. Esa droga no llegó a nuestros jóvenes, ese veneno no circuló en el barrio”, relató.

Publicidad

Mientras el reporte de las autoridades deja en evidencia que en las maletas se encontraron 1.341 dosis de marihuana que tenían un valor aproximado de 5 millones de pesos, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.