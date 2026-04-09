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Fuerte vendaval en Ituango, Antioquia, deja al menos 50 familias afectadas en 11 veredas

En el municipio de Caracolí el desbordamiento de una quebrada dejó a otras 30 viviendas damnificadas por la inclemencia del clima.

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