Fuerte vendaval en Ituango, Antioquia, deja al menos 50 familias afectadas en 11 veredas

Las fuertes precipitaciones siguen golpeando con fuerza a varias zonas del departamento de Antioquia que reportó dos emergencias que dejó, por ahora, al menos a 80 familias afectadas en los municipios de Caracolí e Ituango.

El hecho más reciente ocurrió en zona rural de Ituango en donde personas de por lo menos 11 veredas resultaron damnificadas debido a un vendaval que causó que casas resultaron destechadas, dejando un saldo preliminar de 50 familias afectadas.

El alcalde de Ituango, Javier Parias, lamentó la situación e indicó que se activaron los protocolos correspondientes para poder atender a todas las personas, a la vez que se verifican las viviendas damnificadas.

"Hemos presentado alrededor de más de 11 veredas afectadas y más de 50 familias afectadas. Esto, en el sentido de que son techos que se dañaron, cubiertas. También me dicen que muchas familias quedaron sin víveres y también se presentaron afectaciones a sus bienes muebles e inmuebles", destacó el mandatario.



Sin embargo, no es la única situación relacionada con las lluvias, ya que la quebrada La Reina se desbordó y causó graves afectaciones en los sectores Arenales y Clavenillas del municipio de Caracolí en donde, hasta ahora, también se reportan 30 familias afectadas por las lluvias.

El alcalde de Caracolí, Rodrigo Cadavid, aseguró que se están haciendo todas las gestiones para poder atender a las familias damnificadas y hacer la evaluación de varias viviendas que tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva.

"Estamos coordinando con las autoridades departamentales, la recuperación de sus hogares y de sus enseres, así como el manejo del territorio para evitar este tipo de desastres. Todos nos están apoyando y vamos a llegar con la respuesta institucional para recuperar las familias que han sido afectadas", manifestó Cadavid.

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Por ahora las autoridades de Gestión del Riesgo de Desastres evalúan ambas situaciones buscando conocer con exactitud cuántas familias resultaron damnificadas por estas dos emergencias que continúan siendo atendidas por las autoridades locales.