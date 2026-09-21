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Alcalde de El Carmen en Norte de Santander saca a su familia del municipio por motivos de seguridad

A esta situación se suma el ataque registrado durante la noche del domingo 20 de septiembre contra la estación de Policía ubicada en el casco urbano del municipio.

Alcalde de El Carmen, Norte de Santander
Alcalde de El Carmen, Norte de Santander
Foto: Alcaldía de El Carmen, Norte de Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

El alcalde de El Carmen, Norte de Santander, José Reinel Contreras Yaruro, tomó la decisión de trasladar a su familia a Cúcuta, ante la situación de orden público que atraviesa este municipio del Catatumbo y los recientes ataques atribuidos al ELN contra la Fuerza Pública.

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La determinación se produce luego de los hechos registrados en el corregimiento de Guamalito, donde la subestación de Policía fue atacada en varias oportunidades y terminó destruida, situación que llevó a la evacuación de los uniformados que permanecían en el lugar. Días después, un componente de unos 150 hombres llegó para apoyar la seguridad en esa jurisdicción.

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A esta situación se suma el ataque registrado durante la noche del domingo 20 de septiembre contra la estación de Policía ubicada en el casco urbano de El Carmen. La acción fue perpetrada por el ELN y dejó afectaciones en la infraestructura de la estación. Un policía resultó herido.

Ante este panorama, las recomendaciones de seguridad recibidas por el mandatario incluyen la posibilidad de que despache temporalmente desde Cúcuta, mientras se evalúa y supera la situación de orden público en el municipio. Actualmente, Contreras Yaruro permanece en la capital nortesantandereana junto a sus familiares.

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La salida de la familia del mandatario refleja el nivel de preocupación que generan los recientes hechos de violencia en El Carmen, mientras las autoridades avanzan en las acciones destinadas a garantizar nuevamente la seguridad y la presencia institucional en esta zona del Catatumbo.

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