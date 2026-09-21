La esperanza de la mamá de Lucas Murillo: "Que su corazoncito ande de acuerdo con la cirugía"

La familia de Lucas Murillo atraviesa las horas más determinantes después de la cirugía de ocho horas a la que fue sometido el menor. Andrea García, su mamá, contó en entrevista con Recap Blu que el niño permanece en una situación delicada y que ahora la principal esperanza está puesta en que su organismo responda favorablemente al procedimiento.

Según explicó la madre, las próximas 72 horas serán determinantes para conocer cómo evoluciona Lucas.

“Queda pues lo más difícil, que su cuerpo reciba esta nueva anatomía, digo yo, o esta nueva circulación que le han puesto, sí, que sus órganos, que todas las presiones que manejan en sus pulmoncitos que su corazoncito ande de acuerdo con la cirugía", dijo.

También manifestó que otro de los aspectos que mantienen en alerta a los médicos y a sus familiares es evitar que se presente un sangrado considerable y lograr que el cuerpo del menor permanezca estable frente a las condiciones posteriores al procedimiento.



Lucas antes de la cirugía

Antes de ingresar al quirófano, Lucas estaba temeroso por el dolor que podría sentir. Su mamá recordó que incluso le hizo una petición que, en medio de la complejidad de la situación, reflejó su inocencia: “Mamá, dígale que me coloque buena acetaminofén”. Para ayudarlo a afrontar el momento, el personal médico le entregó un muñeco vestido con ropa similar a la que él llevaba y lo acompañó mientras recibía la anestesia.



Imagen suministrada por la familia. Lucas Murillo soportó cirugía de ocho horas, se encuentra en etapa de recuperación

La familia también ha tenido que enfrentar la incertidumbre desde la distancia. Mientras Lucas permanece bajo atención médica, sus hermanos se encuentran en casa y han estado acompañándose y rezando por su recuperación. Andrea reconoció que como madre también contempla los escenarios más difíciles, pero aseguró que mantienen la esperanza y agradecen el respaldo recibido.

Publicidad

“Nos ha permitido pues que ellos también vinieran, nos saludaran, le dieran como ese ánimo que necesitaba para saber que lo están esperando en Cúcuta”, relató.

La mamá de Lucas también destacó que, después de la situación que llevó a la familia a hacer pública la petición de ayuda, han recibido atención y acompañamiento. Recordó que el llamado surgió ante las dificultades para conseguir el traslado que necesitaba el menor y que finalmente el caso llegó hasta el Gobierno.

Ahora, mientras los médicos siguen evaluando la evolución de Lucas, su familia espera que su cuerpo responda a la cirugía y que pueda avanzar hacia la recuperación.