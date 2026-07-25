Asesinan a dragoneante del Inpec en atentado sicarial en el oriente de Cali

Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue asesinado en un atentado sicarial ocurrido en el barrio Nueva Floresta, en el oriente de Cali. La víctima fue identificada como Alexander Mejía Cuéllar, funcionario adscrito al establecimiento penitenciario de Villahermosa, quien llevaba cerca de 30 años de servicio en la institución.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió en las afueras de la vivienda del funcionario, ubicada en inmediaciones de la carrera 26 con calle 49. Hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones y le causaron heridas que provocaron su muerte.

En el mismo ataque resultó herida su esposa, quien fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo valoración médica. Según el reporte inicial, horas antes del atentado, Mejía Cuéllar había recibido un reconocimiento por su trayectoria y su labor dentro del Inpec.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y dar con los responsables. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis y se espera que la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque.