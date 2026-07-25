En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles
Cesantías
Posesión presidencial
María Camila Potosí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan a dragoneante del Inpec en atentado sicarial en el oriente de Cali

Asesinan a dragoneante del Inpec en atentado sicarial en el oriente de Cali

Alexander Mejía Cuéllar llevaba cerca de 30 años de servicio y estaba adscrito a la cárcel Villahermosa. Su esposa resultó herida en el ataque.

Asesinan a dragoneante del INPEC en atentado sicarial en el oriente de Cali
Tomada de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue asesinado en un atentado sicarial ocurrido en el barrio Nueva Floresta, en el oriente de Cali. La víctima fue identificada como Alexander Mejía Cuéllar, funcionario adscrito al establecimiento penitenciario de Villahermosa, quien llevaba cerca de 30 años de servicio en la institución.

Vea también:

Recompensa para esclarecer asesinato de María Camila
Pacífico

Alcaldía de Cali ofrece $50 millones por información sobre el asesinato de María Camila Potosí

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió en las afueras de la vivienda del funcionario, ubicada en inmediaciones de la carrera 26 con calle 49. Hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones y le causaron heridas que provocaron su muerte.

En el mismo ataque resultó herida su esposa, quien fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo valoración médica. Según el reporte inicial, horas antes del atentado, Mejía Cuéllar había recibido un reconocimiento por su trayectoria y su labor dentro del Inpec.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y dar con los responsables. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis y se espera que la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali

Inpec

Asesinatos

Publicidad

Publicidad

Publicidad