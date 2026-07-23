Alcaldía de Cali ofrece $50 millones por información sobre el asesinato de María Camila Potosí

La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí, la joven de 22 años que fue hallada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida.

El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Eder, quien calificó el crimen como un acto de violencia que ha conmocionado a la ciudad y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

"Es una situación muy triste en nuestra ciudad. Es otro acto de violencia contra la mujer, un acto de violencia contra María Camila y su bebé. Queremos expresar toda nuestra solidaridad con su familia y pedirle a todos los caleños que los acompañen con sus oraciones", manifestó el mandatario.

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Eder confirmó que la recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana para avanzar en la investigación que lideran la Fiscalía y la Policía Nacional.

"Estamos ofreciendo 50 millones de pesos por información que nos permita dar con los responsables de este delito atroz. La Fiscalía y la Policía vienen avanzando en la investigación y esperamos muy rápidamente poder tener resultados capturando a los responsables", señaló.

Frente a las críticas de la familia sobre la atención brindada tras la desaparición de la joven, el alcalde aseguró que las autoridades judiciales serán las encargadas de aclarar los procedimientos realizados durante la búsqueda.

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Avanzan las investigaciones

Sobre la mujer que, según familiares de la víctima, habría transportado en motocicleta a María Camila antes de su desaparición, el alcalde afirmó que esa información hace parte de la investigación reservada que adelantan la Policía y la Fiscalía.

En cuanto a las versiones que indican que el bebé que María Camila llevaba en gestación habría sido extraído de su vientre, hasta el momento no existe un dictamen oficial de Medicina Legal que confirme esa hipótesis, ya que solo se tiene la denuncia que hicieron sus familiares.

