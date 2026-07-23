Familia de joven con ocho meses de embarazo asesinada en Cali denuncia que su bebé no apareció.

María Camila Potosí desapareció el pasado 16 de julio. Ese día salió de la casa de su cuñada, en el barrio Meléndez, en el sur de Cali, hacia el centro de salud del sector de Polvorines para asistir a un control médico.

La joven, de 21 años, tenía ocho meses de embarazo y estaba organizando el baby shower para recibir a su hija, a quien llamaría Alahía. Sin embargo, fue asesinada y su cuerpo abandonado en el corregimiento de La Buitrera, en esta ciudad.

El cuerpo de María Camila fue encontrado el pasado 20 de julio, cerca del río Meléndez. Presentaba lesiones ocasionadas con un arma cortopunzante. Este miércoles, su familia aseguró que Medicina Legal entregó el cadáver y que el cuerpo de la bebé no apareció.

La familia cree que la joven fue asesinada después de ser obligada a dar a luz y que la bebé fue robada.



“Me di cuenta cuando estuve en Medicina Legal. Allí recibimos el informe de que mi hija no tenía a su bebé en el vientre. Eso me da la esperanza de que mi nieta está viva. Por eso, les pido a las personas que la tengan que se toquen el corazón y me la devuelvan”, dijo Alba Rubi Gómez, madre de la joven asesinada.

La única pista que, por ahora, tienen las autoridades es un video en el que se observa a María Camila Potosí como pasajera de una motocicleta conducida por una mujer a quien habría conocido días antes, durante una charla sobre lactancia y crianza para madres gestantes.

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La Personería de Cali pidió a las autoridades que inicien las labores de búsqueda para dar con el paradero de la bebé, en medio de la investigación por este aterrador crimen.