Organismos de socorro atienden tres incendios de manera simultánea en Cali

Los organismos de socorro entregaron el balance de los tres incendios registrados este miércoles en Cali. El primero ocurrió en el barrio El Porvenir, en la comuna 8, al interior de una empresa dedicada a la fabricación de empaques y desechables, con más de 46 años de funcionamiento en la ciudad.

Las autoridades informaron que el incendio ya fue controlado gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos, cuyas labores evitaron que las llamas se propagaran hacia las viviendas vecinas y una bodega donde se almacenaba alcohol, lo que representaba un alto riesgo para la comunidad.

"Cerca de las 3:20 de la tarde recibimos el llamado por un incendio en una bodega. Al llegar al sitio encontramos que el fuego ya se estaba propagando hacia otras bodegas. La emergencia fue atendida con seis máquinas extintoras, dos máquinas de altura, tres carrotanques, dos ambulancias y un vehículo de logística, para un total de 46 unidades en el lugar. En este momento el incendio está confinado; ya evitamos la propagación hacia las residencias, que era lo más importante por la protección de la vida, y también hacia una bodega de alcohol", informó el capitán Francisco Javier Díaz González, comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

Entre tanto, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, manifestó que los organismos de socorro también atienden un incendio forestal en el corregimiento de Montebello. Según explicó, la emergencia se originó como un incendio estructural en una institución educativa y posteriormente se extendió hacia la cobertura vegetal, convirtiéndose en un incendio forestal de grandes proporciones.



"Tenemos en Montebello un incendio estructural que posteriormente se convirtió en un incendio de cobertura vegetal. En la zona trabajan unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Guardia Forestal para controlar la emergencia. Fueron desplegadas dos máquinas extintoras con ocho unidades, un carrotanque con dos bomberos y una ambulancia con dos paramédicos", expresó Peñuela.

El funcionario agregó que un tercer incendio forestal es atendido por los organismos de socorro en la comuna 1, sobre la vía al mar. En ese sector continúan las labores para contener el avance de las llamas, proteger la cobertura vegetal y evitar que el fuego se propague hacia otros puntos o represente un riesgo para las comunidades cercanas.