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Santander pide apoyo aéreo para frenar incendio que arrasa reserva natural en El Peñón

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander informó que el incendio supera la capacidad de respuesta en tierra,

Voraz incendio forestal amenaza al Cerro de Barco reserva forestal, en El Peñón, Santander. jpg
Imagen de gestión del Riesgo. Voraz incendio forestal amenaza al Cerro de Barco reserva forestal, en El Peñón, Santander.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

El departamento de Santander permanece en alerta por el incremento de incendios forestales asociado a la temporada seca y a los efectos del Fenómeno de El Niño. La emergencia más crítica se registra en el municipio de El Peñón, donde un incendio de grandes proporciones ha consumido más de 50 hectáreas de una reserva natural, mientras las autoridades gestionan apoyo aéreo para contener el avance de las llamas.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, informó que el incendio supera la capacidad de respuesta en tierra, por lo que solicitó el respaldo de aeronaves especializadas para combatir el fuego en una zona de difícil acceso y evitar que el daño ambiental continúe aumentando.

"La situación se presenta en medio de un panorama de creciente riesgo en el departamento, donde también se han reportado incendios forestales en los municipios de Charta, Matanza y Piedecuesta, como consecuencia de las altas temperaturas y la disminución de las lluvias", dijo Eduar Sánchez, director de Gestión de Riesgo de Santander.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a los alcaldes para mantener activos los planes de contingencia y fortalecer la capacidad operativa de los organismos de socorro. Asimismo, recordó que desde abril de este año fueron emitidas las circulares 008 y 009 con lineamientos preventivos frente al Fenómeno de El Niño, incluyendo la activación de brigadas comunitarias y el fortalecimiento de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército.

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Eduard Jesús Sánchez, insistió en que la prevención es fundamental para reducir el impacto de las emergencias y recordó que los alcaldes son los primeros responsables de la gestión del riesgo en sus municipios, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para evitar quemas, reportar de inmediato cualquier conato de incendio y acatar las recomendaciones de los organismos de emergencia, con el propósito de proteger la vida, los ecosistemas y el patrimonio ambiental de Santande

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