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Asesinan a transportador en Puerto Parra, Santander: ingresaron a su vivienda y le robaron el camión

Las autoridades ofrecen una recompensa de $20 millones por información que permita recuperar el vehículo y capturar a los responsables.

Asesinan a transportador para robarle su camión.jpg
Imagen de las autoridades. Asesinan a transportador para robarle su camión
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jul, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Un violento crimen ocurrido en la madrugada de este domingo conmociona al municipio de Puerto Parra, Santander. William Tejada, un reconocido transportador de la región, fue asesinado luego de que hombres armados ingresaran hasta su vivienda en el corregimiento Las Montoyas y huyeran con el camión que tenía bajo su custodia.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron hacia las 2:00 de la madrugada, cuando varios delincuentes llegaron hasta la vivienda del transportador con el aparente propósito de apoderarse del vehículo que permanecía estacionado en un lote contiguo al inmueble. En medio del violento asalto, la víctima fue atacada y murió en el lugar.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que las primeras hipótesis apuntan a que el homicidio estaría relacionado con el hurto del automotor.

"Se presentó un hurto en Puerto Parra, en el corregimiento Las Montoyas. Lamentablemente, por hurtarle el vehículo, estas estructuras criminales le quitan la vida", aseguró el funcionario.Tras cometer el crimen, los responsables huyeron con el camión, cuya ubicación aún es desconocida. Por ello, las autoridades, en coordinación con la empresa propietaria del vehículo, anunciaron una recompensa de hasta $20 millones por información que permita recuperarlo y capturar a los responsables.

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La muerte de William Tejada ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y habitantes del municipio, quienes lo recuerdan como un hombre trabajador y comprometido con su familia.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido y no descartan ninguna hipótesis frente a este hecho que vuelve a encender las alarmas por la seguridad en las zonas rurales del Magdalena Medio santandereano.

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