Defensoría alerta por ataques armados en Cauca, Chocó, Arauca, Vichada y Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo alertó por una serie de hechos violentos que dejaron personas civiles y miembros de la Fuerza Pública muertos y heridos, además de daños en viviendas, desplazamientos y afectaciones a comunidades, especialmente indígenas, en cinco departamentos del país.

Los hechos se registraron entre el martes 14 y el viernes 17 de julio en Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander, e incluyeron ataques con explosivos, enfrentamientos, hostigamientos y otras acciones atribuidas a diferentes grupos armados ilegales.

Uno de los hechos más graves ocurrió el 14 de julio en el sector de Las Toldas, sobre la vía que comunica a Quibdó con Carmen de Atrato, en Chocó. Allí, 45 personas quedaron en medio de confrontaciones entre el Ejército Nacional y el ELN y tuvieron que ser evacuadas.

Entre el martes 14 de julio y el viernes 17 de julio se registraron ataques con explosivos, confrontaciones armadas, hostigamientos y otras acciones violentas en los departamentos del Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander.



Estos hechos causaron la muerte y dejaron… pic.twitter.com/bOFcPPwz4M — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) July 19, 2026

Durante los combates, dos soldados murieron y otros seis resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos. La Defensoría también advirtió que las comunidades indígenas cercanas permanecen en riesgo ante la posible presencia de explosivos y la continuidad de las acciones armadas.



En el municipio de Tame, Arauca, un ataque con explosivos atribuido al ELN contra la subestación de Policía de Betoyes dejó dos uniformados y una mujer de la población civil muertos.

Además, nueve policías resultaron heridos. El ataque ocurrió cerca del CEIN Internado Betoy, donde permanecen al menos 80 niñas y niños indígenas, y del Centro Educativo Inocencio Chincá, por lo que estudiantes, docentes y habitantes de la zona quedaron expuestos a los efectos de la violencia.

En el municipio de Cumaribo, Vichada, un ataque armado perpetrado por un grupo aún no identificado contra el Resguardo Indígena Saracure Río Cada dejó tres jóvenes indígenas muertos y una mujer de 45 años herida.

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De acuerdo con la Defensoría, varias familias fueron desplazadas y algunas viviendas fueron incendiadas. La entidad recordó que la zona ya había sido advertida en una alerta temprana por el riesgo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario debido a la presencia y accionar de distintos grupos armados ilegales.

En Tibú, Norte de Santander, un atentado atribuido al ELN con un carro bomba, cerca de una instalación militar, dejó siete personas afectadas. Tres de ellas resultaron lesionadas por esquirlas y otras cuatro presentaron afectaciones emocionales. La explosión también provocó daños en viviendas cercanas y en una estación de servicio.

Además, en una zona rural de El Tambo, Cauca, la Defensoría reportó que integrantes de la comunidad habrían sido coaccionados por disidencias de la línea de alias ‘Iván Mordisco’, autodenominado Estado Mayor Central, para trasladarse hacia el sector de El Filo, en límites con Argelia, con el objetivo de exigir la salida del Ejército.

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En medio de la situación, varios civiles habrían intentado despojar de sus armas de dotación a integrantes de la Fuerza Pública. Los uniformados abrieron fuego y una persona murió, mientras otras tres resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.

Posteriormente, este viernes se registró un hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento de El Crucero de Pandiguando, también en zona rural de El Tambo. En este caso no se reportaron civiles ni uniformados lesionados.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección, garantizar la atención integral a las comunidades afectadas y mantener una presencia institucional coordinada en las zonas de riesgo.

La entidad también exigió a los grupos armados ilegales respetar las normas del derecho internacional humanitario, a la población civil, a los menores de edad y los bienes de carácter civil.