Autoridades ambientales han recolectado más de 700 kilos de caracol africano en el Valle de Aburrá

El caracol gigante africano es catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, debido a su rápida proliferación y alta capacidad de adaptación.

Su manipulación incorrecta puede transmitir infecciones graves, incluso al sistema nervioso central. Por esta razón, se reitera a la ciudadanía no tocarlos con las manos descubiertas; en caso de contacto accidental, se debe lavar la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón y buscar atención médica.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá lidera una estrategia para frenar su propagación. Los ejemplares recolectados son entregados a Emvarias para su disposición final a través de una ruta de recepción semanal.

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Alejandra Rodriguez Botero, profesional del Equipo Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, detalló la situación.



"Es importante recalcar que es un trabajo para la reducción del riesgo y la prevención del mismo con las comunidades. Durante el año 2026, hemos recolectado aproximadamente 700 kilogramos de estas especies invasoras en un trabajo articulado", manifestó.

Asimismo, para fortalecer la capacidad de respuesta, cerca de 1.300 personas han sido capacitadas este año en el reconocimiento y manejo seguro de esta especie.

Para prevenir la proliferación de estos animales, las autoridades recomiendan mantener limpios jardines, patios y parques, realizar una disposición adecuada de residuos y recoger los excrementos de las mascotas.